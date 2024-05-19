- Asayiş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil kum yığınına çarptı

ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi TOKİ yolu üzerinde altyapı çalışmaları sırasında yol kenarına dökülen kum yığınına çarpan bir otomobilde sürücü yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil kum yığınına çarptı mask
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil kum yığınına çarptı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi TOKİ yolu üzerinde altyapı çalışmaları sırasında yol kenarına dökülen kum yığınına çarpan bir otomobilde sürücü yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil kum yığınına çarptı

Kaza sonrasında yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil kum yığınına çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Gölbaşı, Mimar Sinan Mahallesi, TOKİ yolu, kum yığını, kaza, trafik kazası, yaralı, soruşturma, sağlık, Yol

19 May 2024 - 14:31 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL