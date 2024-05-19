Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil kum yığınına çarptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi TOKİ yolu üzerinde altyapı çalışmaları sırasında yol kenarına dökülen kum yığınına çarpan bir otomobilde sürücü yaralandı.

Kaza sonrasında yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı