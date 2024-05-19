Adıyaman'da mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri konteyner altına girerek mahsur kalan yavru köpeği kurtardı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi TOKİ Konteyner kentte bir konteynerin altına giren yavru köpek burada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Köpek, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı