Gaziantep’te terör örgütü üyesi şahıs yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eylemi yapabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde 2015 yılında PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen H.E.H. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahıs, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu üzerinde aracıyla seyahat ederken yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.