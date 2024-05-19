Erdoğan’dan önemli talimat Sokak köpekleri toplatılacak mı?

Son zamanlarda saldırıp öldürdükleri çocuk ve yaşlıların haberleriyle oldukça sık bir şekilde gündeme gelen sokak köpekleri hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurmaylarına “Daha ne bekliyorsunuz, adım atın, çok şikayet alıyoruz” dediği öne sürüldü.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan ve bürokratlardan sokak köpekleri hakkında bilgi aldığını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarına, “Daha ne bekliyorsunuz, adım atın, çok şikayet alıyoruz” diye kızdığını öne sürdü.

Bahsi geçen yazıda, özetle şunlar öne sürüldü:

“Erdoğan, ilgili tüm bakan ve bürokratları çağırarak şimdiye kadar neden adım atılmadığını sordu. Cumhurbaşkanının, ‘Bu iş çığrından çıktı. Neyi bekliyoruz? Bir an önce halledin artık’ diye tepki gösterdiği aktarıldı.

Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle Tarım Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında kriz çıktı. İki bakanlık da bunu tek başına üstlenmek istemiyor. Belediyeler ise bütçe olanaklarıyla bunu gerçekleştirmenin mümkün olmadığını savunuyor.

Toplantıda yapılan sunumda, sokak köpeklerinin aynı anda kısırlaştırılmasının mümkün olmadığı, bunun için yeterli barınak bulunmadığı aktarıldı.

Etap etap kısırlaştırma ve aşılama yapılması, köpeklerin sahiplendirilmesi için belli bir süre verilmesi, bu sürenin sonunda sahiplendirilmeyen hayvanların uyutulması önerisi gündeme geldi.

Çalışmalar sırasında dünya örneklerinin incelendiği, İngiltere, İtalya ve Portekiz’deki sistemin esas alınacağı aktarıldı.”