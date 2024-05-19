- Gündem

Erdoğan’dan önemli talimat Sokak köpekleri toplatılacak mı?

ABONE OL Google News Sayfamız

Son zamanlarda saldırıp öldürdükleri çocuk ve yaşlıların haberleriyle oldukça sık bir şekilde gündeme gelen sokak köpekleri hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurmaylarına “Daha ne bekliyorsunuz, adım atın, çok şikayet alıyoruz” dediği öne sürüldü.

Erdoğan’dan önemli talimat Sokak köpekleri toplatılacak mı mask
Erdoğan’dan önemli talimat Sokak köpekleri toplatılacak mı
Erdoğan’dan önemli talimat Sokak köpekleri toplatılacak mı
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Son zamanlarda saldırıp öldürdükleri çocuk ve yaşlıların haberleriyle oldukça sık bir şekilde gündeme gelen sokak köpekleri hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurmaylarına “Daha ne bekliyorsunuz, adım atın, çok şikayet alıyoruz” dediği öne sürüldü.

Erdoğan’dan önemli talimat Sokak köpekleri toplatılacak mı?

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan ve bürokratlardan sokak köpekleri hakkında bilgi aldığını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarına, “Daha ne bekliyorsunuz, adım atın, çok şikayet alıyoruz” diye kızdığını öne sürdü.

Bahsi geçen yazıda, özetle şunlar öne sürüldü:
“Erdoğan, ilgili tüm bakan ve bürokratları çağırarak şimdiye kadar neden adım atılmadığını sordu. Cumhurbaşkanının, ‘Bu iş çığrından çıktı. Neyi bekliyoruz? Bir an önce halledin artık’ diye tepki gösterdiği aktarıldı.

Erdoğan’dan önemli talimat Sokak köpekleri toplatılacak mı?

Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle Tarım Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında kriz çıktı. İki bakanlık da bunu tek başına üstlenmek istemiyor. Belediyeler ise bütçe olanaklarıyla bunu gerçekleştirmenin mümkün olmadığını savunuyor.

Erdoğan’dan önemli talimat Sokak köpekleri toplatılacak mı?

Toplantıda yapılan sunumda, sokak köpeklerinin aynı anda kısırlaştırılmasının mümkün olmadığı, bunun için yeterli barınak bulunmadığı aktarıldı.

Erdoğan’dan önemli talimat Sokak köpekleri toplatılacak mı?

Etap etap kısırlaştırma ve aşılama yapılması, köpeklerin sahiplendirilmesi için belli bir süre verilmesi, bu sürenin sonunda sahiplendirilmeyen hayvanların uyutulması önerisi gündeme geldi.

Erdoğan’dan önemli talimat Sokak köpekleri toplatılacak mı?

Çalışmalar sırasında dünya örneklerinin incelendiği, İngiltere, İtalya ve Portekiz’deki sistemin esas alınacağı aktarıldı.”

Erdoğan’dan önemli talimat Sokak köpekleri toplatılacak mı?

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, busabah gazetesi malatya, malatya son dakika, Çocuk, sokak köpekleri, Recep Tayyip Erdoğan, Dünya, gazete

19 May 2024 - 14:04 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL