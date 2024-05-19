Uzmanından LGS tavsiyesi: Çocuklar gibi ailelerde kaygılarını kontrol etmeli

Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) geri sayım başladı. Sene boyunca sınav psikolojisini üzerinde taşıyan çocuklar için ailelerin bu süreçte üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Sınav psikolojisini ortaya çıkartan etkenler neler? Çocuklara karşı bireylerin rolü nedir? Çocukların üzerinden sınav psikolojisi nasıl atılır? Sınav süresince anne ve çocukların yaklaşımı nasıl olmalı? Bu soruların cevabını merak edenler için Uzman Psikolog Sevgi Altan BUSABAH Medya’ya konuştu.

“SINAV PSİKOLOJİSİNİ ORTAYA ÇIKARTAN ETKENLER”

Çocuklarda sınav psikolojisini birçok sebepten dolayı ortaya çıktığını söyleyen Uzman Psikolog Sevgi Altan,

"Çocuklarda sınav psikolojisinin olmasının birçok sebepleri olabilir. Bunlar aileden kaynaklı, arkadaşlardan kaynaklı veya çevresel etkenlerden kaynaklı olarak sınav psikolojisi olabiliyor. Ailenin mükemmeliyetçi tutumu veya da akran ilişkilerine olan baskın davranışlardan sınav psikolojisini olmasına sebebiyet verebilir"

şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLAR İÇİN ZORLAYICI BİR SÜREÇ”

Uzman Psikolog Altan,

"LGS sınavına az bir zaman kalması çocuklarda sınav stresinin yoğun yaşandığı bir dönem aralığına girmesine sebebiyet verir. Çocuklar için zorlayıcı bir süreç olmakta. Aynı zamanda kaygılarının tavan yaptığı bir dönem aralığı oluyor. Bunların da olumsuz etkilendiği bir zaman aralığı olabiliyor. Bunu olumlu bir şekilde hareket ettirmek gerekiyor. Burada da ailenin, çevrenin desteği önemli. Buna göre hareket edilirse çocuklarda bu sınav sürecini daha olumlu şekilde ilerletebilir"

sözlerini aktardı.

“EVDEKİ BİREYLERİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ”

Sınava hazırlanan çocuklarda aile rolünün önemli olduğunu vurgulayan Uzman Psikolog Sevgi Altan,

"Aileler destekleyici ortam oluşturabilirler. Ev içerisinde olsun çocuğu daha rahat ettirebilecekleri bir ortam sağlanabilir. Bunda annenin babanın rolü çok önemlidir. Evdeki bireylerin rolü çok önemlidir. Başarıları vurgulayabilir. Baskı yapmadan çocuğu anlayarak, konuşarak ilerleme sağlanabilir. Aktiviteler de bu süre zarfında yardımcı olacak. Çocukla beraber aile günleri yapılabilir. Bunlar ailece bir etkinlik olabilir. Yürüyüş olabilir. Aile oyunları olabilir. Film gecesi olabilir. Hem bağların güçlenmesinde hem de çocuğun daha sağlıklı bir ortamda sınava hazırlanmasına destek sağlayacaktır. Bununla beraber sakin bir atmosfer tartışmanın veyahut da olumsuz düşüncelerin daha minimum seviyede olduğu bir ortam olduğunda çocuklar sınava hazırlanırken de daha olumlu düşüncelerle ilerlemiş olurlar”

ifadelerini kullandı.

“OLUMSUZLUKLARI MİNİMUM DÜZEYE İNDİRMEK GEREKİR”

Çocukların sınav psikolojisini üzerlerinden atması için olumsuz çevre faktörlerinden uzaklaşması gerektiğini Uzman Psikolog Altan şu şekilde anlattı:

"Çocuklar sınav psikolojisini ilk başta aile desteğiyle beraber olumlu şekillerde ilerletebilirler. Destekleyici bir ebeveyn rolü olduğundan sınav psikolojisini olumlu şekilde ilerletirler. Burada mükemmeliyetçi aile tutumu yerine daha çok destekleyici aile tutumlarının gerektiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber çevresel faktörlere dikkat etmek gerekiyor. Olumsuz çevresel faktörlerin veya da kişilerin olduğu durumlarda bunlardan uzaklaşılması gerekiyor. Etrafta ne kadar olumsuzluk varsa onları minimum düzeye indirilmesi gerekiyor. Uyku düzeni, beslenmesi, bunlara da dikkat etmesi gerekiyor.”

“AİLELER KENDİ KAYGILARINI KONTROL ALTINA ALMALI”

Uzman Psikolog Sevgi Altan, sınav sürecinde olan çocuklara ailelerin yaklaşımıyla ilgili tavsiyelerde bulunarak,

"Bu süreçte çocukların olduğu gibi aileler de kaygılanıyorlar. İlk başta aileler kendi kaygılarını kontrol altına almalılar ki çocuklara da destek sağlayabilsin. Aile çocuğuyla konuşurken güvendiklerini belli etmeliler. Yemek sofrasında olsun veya daha rutin konuşmada olsun bunları belli etmeliler. Girdikleri deneme sınavlarının da gerçek sınavın birer provası olduğunu aileler unutmamalı. Yapamayız, olmayabilir ama sen elinden geleni yapıyorsun diyerek çocuğu kaygısını daha böyle minimum süreye indirmeye yardımcı olunmalı"

diye konuştu.

“MENTAL SAĞLIK GİBİ FİZİKSEL SAĞLIK DA ÖNEMLİ”

Son olarak sınav sürecinde çocukların dikkat etmesi gereken hususlara değinen Uzman Psikolog Altan,

"Çocuklar bu süreçte düzenli uykularını almaları gerekiyor. Çünkü uykularını aldıklarında bu yorgunlukları da minimum seviyeye inecektir. Mental sağlık olduğu gibi fiziksel sağlık da çok önemli. Aynı zamanda egzersizler yapılabilir. Bu süre zarfında egzersiz beyin fonksiyonlarını da arttırmakta. Ayrıca dikkat konsantrasyon seviyelerini de yükseltmekte. Dengeli beslenmeye dikkat edilmeli. Çünkü bu sayede çocuklar enerji seviyelerini korurlar ve daha sağlıklı şekilde bu süreci yönlendirebilir. Motivasyon olacakları kısa ve uzun vadeli hedefleri aileleri ya da kendileri belirleyebilir. Stresi minimum düzeye indirmek için de aileler çocukların yaptıklarına inandıklarını, güvendiklerini destek sağlayarak belli etmeleri ve çocuklar olumsuz olan ortamlardan uzaklaşmaları gerekiyor"

sözleriyle cümlelerini noktaladı.