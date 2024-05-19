İşte dünyada en fazla insanı öldüren hayvan 52 milyar insanın canını aldı

Ne yırtıcı bir hayvan ne bir sürüngen ne de kuş… Dünyadan en fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan hayvanı duyunca siz de çok şaşıracaksınız.

Dünyanın en ölümcül hayvanı hangisi, diye düşünürsek muhtemelen aklınıza aslanlar, kaplanlar, ayılar, yani yırtıcı hayvanlar gelir. Ancak ne yırtıcı bir hayvan ne bir sürüngen ne de kuş… Dünyadan en fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan hayvanı duyunca siz de çok şaşıracaksınız.

İŞTE O HAYVAN

Dünyada en fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan hayvan sivrisinek… Sivrisinekler, insanlara bulaşan birçok hastalığı taşıyabilirler, bunların arasında sıtma, sıtma, Zika virüsü, dengue ateşi, sarı humma ve batı Nil virüsü gibi ciddi hastalıklar bulunur. Özellikle sivrisineklerin yaşadığı tropikal ve subtropikal bölgelerde, bu hastalıkların yayılması nedeniyle binlerce insan her yıl yaşamını yitirebiliyor.

52 MİLYAR İNSANI ÖLDÜRDÜ

Tarihçi Yazar Timothy Winegard’ın sivrisinekler üzerine yaptığı çalışmaya göre, bugüne kadar 52 milyar insan, sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar yüzünden hayatını kaybetti ve üstelik bu sayı, insanlığın bugüne kadarki toplam nüfusunun yarısına eşit olarak biliniyor. Ayrıca bahsi geçen bu veriler 4 yıl öncesinin bilgilerini kapsıyor.