Hataylı depremzede atık ahşapları sanata dönüştürüyor

Depremin vurduğu Hatay’ın Kumlu ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Mehmet Aslan, geri dönüşümü sanata dönüştürüyor.

Atık ahşap malzemeleri kullanarak sepet, askılık, oklava, anahtarlık ve çiçeklik gibi eşyalar üreten Aslan, hem çevreye katkı sağlıyor hem de bu hobisinden gelir elde ediyor.

Mehmet Aslan,

"Burada ahşaptan sepetlik, askılık, oklava, anahtarlık ve çiçeklik yapıyoruz. Elimize gelen bütün atık malzemelerden bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Her ürünün kendine göre bir fiyatı var. Sepetlik yapmak yaklaşık 4 saat sürüyor ve fiyatı 750 TL, oklava ise 4 saat uğraşıyorum ve fiyatı 25 TL. İşim çok yorucu, severek yapmasam bu işi yapamam. Bu işi hobi niyetine yapıyorum,"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı