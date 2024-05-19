Adana'da inşaat işçisinin tehlikeli yolculuğu

Adana’da bir inşaat işçisinin beton mikserinin hortumuna tutunarak yer değiştirdiği tehlikeli anlar saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan bir işçi, gideceği yere beton mikserinin hortumuna tutunarak gitmesiyle görenleri hayrete düşürdü. İşçinin bu tehlikeli yolculuğu saniye saniye kameraya yansıdı. Şans eseri, işçi herhangi bir olumsuzluk yaşamadan gideceği yerde indi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.