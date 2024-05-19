Adana'da inşaat işçisinin tehlikeli yolculuğu

Adana’da bir inşaat işçisinin beton mikserinin hortumuna tutunarak yer değiştirdiği tehlikeli anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan bir işçi, gideceği yere beton mikserinin hortumuna tutunarak gitmesiyle görenleri hayrete düşürdü. İşçinin bu tehlikeli yolculuğu saniye saniye kameraya yansıdı. Şans eseri, işçi herhangi bir olumsuzluk yaşamadan gideceği yerde indi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı