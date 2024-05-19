Bizden beteri de varmış! TOKİ’nin kura ile verdiği daireye 25 bin TL kira istediler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya’da teslim edilen dairelerin hak sahipleri tarafından yüksek fiyatlarla kiraya verilmesi trajik olsa da bu artık alışılmış bir durumdu. Ancak depremin yıktığı Hatay’da da aynı şeyin yaşandığı öğrenildi. “Bu kadar fırsatçılık da çok fazla” dedirten bir kira fiyatı ilanı sosyal medyada gündeme geldi.
Asrın Felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 15 aydan daha uzun bir süre geçti. Bu süreçte yaşananlar ise maalesef o felaketin kimseye ders olmadığını gösterdi.
MALATYA ALIŞIKTI
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya’da teslim edilen dairelerin hak sahipleri tarafından yüksek fiyatlarla kiraya verilmesi trajik olsa da bu artık alışılmış bir durumdu. Ancak depremin yıktığı Hatay’da da aynı şeyin yaşandığı öğrenildi. “Bu kadar fırsatçılık da çok fazla” dedirten bir kira fiyatı sosyal medyada gündeme geldi.
25 BİN TL İSTEDİLER
Bahsi geçen ilana göre, Hatay Antakya TOKİ Gülderen’de 3+1 daire kiralığa çıkarıldı. TOKİ’nin kura ile hak sahiplerine teslim ettiği dairelerden biri olan bu yapının asansörlü ve otoparklı olduğu da ilanda belirtildi.
TOKİ’NİN SUNDUĞU İMKANLARI PAZARLAMIŞLAR
Bu arada ilan detaylarına şunların eklendiği de görüldü:
Dairemiz 2. kat, ara kat, sıfır konut
Doğal gaz merkezi ısıtma sistemli
Çelik kapılı, geniş balkonlu
ASD lamine mutfak ve banyo dolapları, iç kapılar, ıslak zeminler granit
Camlar ısı ve ses yalıtımlı PVC cam, odalar lamine parke, duvarlar saten boyalı
Kiler mevcut eşyalarınızı koymak için ideal
Antakya ve doğa manzaralı yeşillik
Park ve yeşil alan düzenlemesi mevcut
Yürüyüş yolu ve spor yapmak için çevre düzenlemesi mevcut
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.