Bizden beteri de varmış! TOKİ’nin kura ile verdiği daireye 25 bin TL kira istediler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya’da teslim edilen dairelerin hak sahipleri tarafından yüksek fiyatlarla kiraya verilmesi trajik olsa da bu artık alışılmış bir durumdu. Ancak depremin yıktığı Hatay’da da aynı şeyin yaşandığı öğrenildi. “Bu kadar fırsatçılık da çok fazla” dedirten bir kira fiyatı ilanı sosyal medyada gündeme geldi.

Asrın Felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 15 aydan daha uzun bir süre geçti. Bu süreçte yaşananlar ise maalesef o felaketin kimseye ders olmadığını gösterdi.

MALATYA ALIŞIKTI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya’da teslim edilen dairelerin hak sahipleri tarafından yüksek fiyatlarla kiraya verilmesi trajik olsa da bu artık alışılmış bir durumdu. Ancak depremin yıktığı Hatay’da da aynı şeyin yaşandığı öğrenildi. “Bu kadar fırsatçılık da çok fazla” dedirten bir kira fiyatı sosyal medyada gündeme geldi.

25 BİN TL İSTEDİLER

Bahsi geçen ilana göre, Hatay Antakya TOKİ Gülderen’de 3+1 daire kiralığa çıkarıldı. TOKİ’nin kura ile hak sahiplerine teslim ettiği dairelerden biri olan bu yapının asansörlü ve otoparklı olduğu da ilanda belirtildi.

TOKİ’NİN SUNDUĞU İMKANLARI PAZARLAMIŞLAR

Bu arada ilan detaylarına şunların eklendiği de görüldü:

Dairemiz 2. kat, ara kat, sıfır konut

Doğal gaz merkezi ısıtma sistemli

Çelik kapılı, geniş balkonlu

ASD lamine mutfak ve banyo dolapları, iç kapılar, ıslak zeminler granit

Camlar ısı ve ses yalıtımlı PVC cam, odalar lamine parke, duvarlar saten boyalı

Kiler mevcut eşyalarınızı koymak için ideal

Antakya ve doğa manzaralı yeşillik

Park ve yeşil alan düzenlemesi mevcut

Yürüyüş yolu ve spor yapmak için çevre düzenlemesi mevcut