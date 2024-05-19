Adana'da zabıtalara bıçaklı saldırı

Adana’da kaldırım işgali yapan esnafa yönelik uygulama yapan zabıta ekiplerine tabelası alınan bir esnaf bıçakla saldırınca, biber gazı ile etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi, Kurttepe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zabıta ekipleri kaldırım işgaline yönelik çalışma başlatarak kaldırıma konan tezgah ve tabelaları topladı. Fırat T. isimli esnaf, tabelasının alınmasına tepki göstererek otomobiliyle zabıta aracının önünü kesti ve tabelasını geri almak istedi. Zabıta ekipleri tabelayı vermeyi reddedince, Fırat T. bıçak çekerek zabıta ekiplerini kovalamaya başladı.

Bu sırada, zabıta ekipleri Fırat T.'yi biber gazı ile etkisiz hale getirdi. Biber gazından etkilenen Fırat T.'ye bazı zabıta ekiplerinin yumruk attığı ve bir zabıtanın elindeki dubayla kafasına vurduğu görüldü. Fırat T. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı