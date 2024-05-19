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Elazığ'da yiyecek arayan tilkiler şehir merkezine indi

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Elazığ’da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, şehir merkezine indi.

Elazığ'da yiyecek arayan tilkiler şehir merkezine indi mask
Elazığ'da yiyecek arayan tilkiler şehir merkezine indi
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Elazığ’da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, şehir merkezine indi.

Elazığ'da yiyecek arayan tilkiler şehir merkezine indi

Edinilen bilgiye göre, yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, Harput Mahallesi’ne indi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilkiler, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Elazığ'da yiyecek arayan tilkiler şehir merkezine indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, tilki, yiyecek, Harput Mahallesi

19 May 2024 - 11:36 - Asayiş

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