19 May 2024 - 11:11- Gündem G:

Bostanbaşı Mahallesi bekleyişte Akkent bölgesinde yeni gelişme

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Malatya’da 6 Şubat depremlerinde en çok hasar alan mahallelerden biri Bostanbaşı’ydı. Orada nasıl bir proje yapılacağı merak edilirken Akkent bölgesiyle ilgili bir gelişme de yaşandı.

Bostanbaşı Mahallesi bekleyişte Akkent bölgesinde yeni gelişme mask
Bostanbaşı Mahallesi bekleyişte Akkent bölgesinde yeni gelişme
Bostanbaşı Mahallesi bekleyişte Akkent bölgesinde yeni gelişme
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Malatya’da 6 Şubat depremlerinde en çok hasar alan mahallelerden biri Bostanbaşı’ydı. Orada nasıl bir proje yapılacağı merak edilirken Akkent bölgesiyle ilgili bir gelişme de yaşandı.

Bostanbaşı Mahallesi bekleyişte Akkent bölgesinde yeni gelişme

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’da binaların çoğu yeni olmasına rağmen en büyük hasarı alan mahallelerden biri Bostanbaşı Mahallesi’ydi. Depremin ardından neredeyse bütün konutların ağır hasar aldığı bölgede ikamet eden vatandaşların meraklı bekleyişi sürerken yeni bir gelişme de yaşandı.

Bostanbaşı Mahallesi bekleyişte Akkent bölgesinde yeni gelişme

İHALESİ YAPILDI

Edinilen bilgilere göre, Akkent bölgesinin imarı için ihale yapıldı ve inşaat firması proje detaylarını bildirdi. Yaklaşık 400 konutun yapılacağı bölgede dükkan ve ofislerin de inşa edilmesi bekleniyor. Proje detayları şimdiden merak ediliyor.

Bostanbaşı Mahallesi bekleyişte Akkent bölgesinde yeni gelişme

MİLLETVEKİLİ DE O BÖLGEDEYDİ

Bu arada AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç kara Ölmeztoprak, bölgede bazı temaslarda bulunarak Akkent’e ilişkin şunları söyledi:

“Bostanbaşı Mahallemizi ziyaretimizde mahalle sakini hemşehrilerimizle Akkent bölgesi için planlanan proje detaylarını da konuştuk. Daha güvenli, dirençli ve iklim dostu bir şekilde yapılmaya devam edecek inşallah.”
Bostanbaşı Mahallesi bekleyişte Akkent bölgesinde yeni gelişme

DETAYLAR NELER?

Proje detaylarına ilişkin henüz net bir bilgi yok ancak AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç kara Ölmeztoprak’ın Akkent bölgesinde yapılması planlanan proje ile ilgili paylaştığı görsellerde zemin + 5 kat yapılar göze çarpıyor. Bilindiği üzere Akkent bölgesi, Bostanbaşı’nın tek rezerv alanı ve buradaki çalışmalar önemle takip ediliyor.

Bostanbaşı Mahallesi bekleyişte Akkent bölgesinde yeni gelişme

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19 May 2024 - 11:11 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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