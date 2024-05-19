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Hatay İskenderun'da gençlik festivali ile moral buldu

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Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen gençlik festivalinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Hatay İskenderun'da gençlik festivali ile moral buldu mask
Hatay İskenderun'da gençlik festivali ile moral buldu
Hatay İskenderun'da gençlik festivali ile moral buldu
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Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen gençlik festivalinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Hatay İskenderun'da gençlik festivali ile moral buldu

Deprem Yaraları Sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleştirilen 1. Gençlik Festivali'nde ünlü pop şarkıcısı Gülden, sahne alarak vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Hatay İskenderun'da gençlik festivali ile moral buldu

İskenderun Belediyesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen festivalde, vatandaşlar depremin yarattığı olumsuz psikolojiden uzaklaşarak eğlendi. Asrın felaketinin ardından düzenlenen bu ilk konserde, halk moral buldu.

Hatay İskenderun'da gençlik festivali ile moral buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 May 2024 - 11:07 - Gündem

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