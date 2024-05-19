Hatay İskenderun'da gençlik festivali ile moral buldu

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen gençlik festivalinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.
Deprem Yaraları Sarılıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleştirilen 1. Gençlik Festivali'nde ünlü pop şarkıcısı Gülden, sahne alarak vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.
İskenderun Belediyesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen festivalde, vatandaşlar depremin yarattığı olumsuz psikolojiden uzaklaşarak eğlendi. Asrın felaketinin ardından düzenlenen bu ilk konserde, halk moral buldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.