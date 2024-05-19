Hakkari'de kaza: Telef olan hayvanlar gömüldü

Hakkari'de bir TIR'ın kaza yapması sonucu telef olan onlarca küçükbaş hayvan, belediye ekipleri tarafından gömüldü.
Kaza ve Sonrası
Hakkari'den 25 kilometre uzaklıktaki Üzümcü köyü yakınlarında dün meydana gelen kazada, koyun yüklü bir TIR kontrolden çıkarak devrildi. Kazada onlarca hayvan telef oldu. Belediye ekipleri kazanın ardından devrilen aracı yoldan kaldırdı.
Telef Olan Hayvanların Gömülmesi
Telef olan küçükbaş hayvanlar, belediye ekipleri tarafından açılan bir çukura gömüldü ve üzerleri kireçle kapatıldı. İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, Üzümcü köyü yakınında meydana gelen trafik kazasında sıkışan ve telef olan hayvanların kireçlenerek gömüldüğünü belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.