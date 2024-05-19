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Hakkari'de kaza: Telef olan hayvanlar gömüldü

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Hakkari'de bir tırın kaza yapması sonucu telef olan onlarca küçükbaş hayvan, belediye ekipleri tarafından gömüldü.

Hakkari'de kaza: Telef olan hayvanlar gömüldü mask
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Hakkari'de bir TIR'ın kaza yapması sonucu telef olan onlarca küçükbaş hayvan, belediye ekipleri tarafından gömüldü.

Kaza ve Sonrası

Hakkari'den 25 kilometre uzaklıktaki Üzümcü köyü yakınlarında dün meydana gelen kazada, koyun yüklü bir TIR kontrolden çıkarak devrildi. Kazada onlarca hayvan telef oldu. Belediye ekipleri kazanın ardından devrilen aracı yoldan kaldırdı.

Hakkari'de kaza: Telef olan hayvanlar gömüldü

Telef Olan Hayvanların Gömülmesi

Telef olan küçükbaş hayvanlar, belediye ekipleri tarafından açılan bir çukura gömüldü ve üzerleri kireçle kapatıldı. İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, Üzümcü köyü yakınında meydana gelen trafik kazasında sıkışan ve telef olan hayvanların kireçlenerek gömüldüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkâri, küçükbaş hayvanlar, Üzümcü köyü, kaza

19 May 2024 - 11:02 - Gündem

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