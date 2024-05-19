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Mayıs ayında Süphan Dağı'na kar yağdı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, Mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Mayıs ayında Süphan Dağı'na kar yağdı mask
Mayıs ayında Süphan Dağı'na kar yağdı
Mayıs ayında Süphan Dağı'na kar yağdı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, Mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Mayıs ayında Süphan Dağı'na kar yağdı

Kar ve Yağmurun Buluşması

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van Gölü'nün kuzeyinde ve Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Süphan Dağı, 4 bin 58 metre yükseklikte kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Mayıs ayında Süphan Dağı'na kar yağdı

Çiftçinin Gözlemleri

Orhan Emen isimli çiftçi, sabah tarlasına geldiğinde her tarafın beyaz örtüyle kaplandığını belirtti. Emen,

“Mayıs ayında kar yağışıyla birlikte Süphan Dağı güzel bir görüntüye kavuşmuş. Adeta gelinlik giymiş gibi görünen Süphan Dağı, yazın bir başka, kışın bir başka güzel oluyor. Yaz kış demeden insanların hep uğradığı bir yer olan Süphan Dağı'nı herkesin gelip görmesini istiyoruz"

dedi.

Mayıs ayında Süphan Dağı'na kar yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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19 May 2024 - 10:58 - Gündem

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