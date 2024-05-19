Mayıs ayında Süphan Dağı'na kar yağdı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, Mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kar ve Yağmurun Buluşması

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van Gölü'nün kuzeyinde ve Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Süphan Dağı, 4 bin 58 metre yükseklikte kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Çiftçinin Gözlemleri

Orhan Emen isimli çiftçi, sabah tarlasına geldiğinde her tarafın beyaz örtüyle kaplandığını belirtti. Emen,

“Mayıs ayında kar yağışıyla birlikte Süphan Dağı güzel bir görüntüye kavuşmuş. Adeta gelinlik giymiş gibi görünen Süphan Dağı, yazın bir başka, kışın bir başka güzel oluyor. Yaz kış demeden insanların hep uğradığı bir yer olan Süphan Dağı'nı herkesin gelip görmesini istiyoruz"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı