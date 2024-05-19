Kayserispor ligde kalmayı garantiledi

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynadığı Konyaspor maçından beraberlikle ayrıldı. 42 puana ulaşan sarı kırmızılılar, kümede kalmayı başardı.
38 haftada tamamlanacak olan Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, hedefine ulaştı. Sarı kırmızılılar; ligin tamamlanmasına 2 hafta kala sahasında oynadığı Konyaspor maçından 1 puan çıkardı ve kümede kalmayı başardı. Carlos Mane'nin attığı iki gol ile Konyaspor maçında 1 puanı hanesine yazdıran Kayserispor, önümüzdeki sezon da Süper Lig'de boy gösterme şansını yakaladı.
Ligin son haftasına 42 puanla 13. sırada giren Kayserispor, zoru başarırken İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük takımları ise lige veda eden takımlar oldu. Son hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor, sonrasında sezonu noktalayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.