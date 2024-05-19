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Diyarbakır'da kaybolan alzheimer hastası vatandaşın cansız bedeni bulundu

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Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde kaybolan alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak’ın (67) cansız bedeni bulundu.

Diyarbakır'da kaybolan alzheimer hastası vatandaşın cansız bedeni bulundu mask
Diyarbakır'da kaybolan alzheimer hastası vatandaşın cansız bedeni bulundu
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Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde kaybolan alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak’ın (67) cansız bedeni bulundu.

Diyarbakır'da kaybolan alzheimer hastası vatandaşın cansız bedeni bulundu

Dicle Nehri Kenarında Kayıp

Edinilen bilgilere göre, dün Hantepe Mahallesi Dicle Nehri kenarında kaybolan Şeyhmus Çakmak’tan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ANDA ve itfaiye ekipleri hemen harekete geçti.

Diyarbakır'da kaybolan alzheimer hastası vatandaşın cansız bedeni bulundu

Arama Çalışmaları ve Acı Son

Bugün yapılan arama çalışmaları neticesinde, Çakmak’ın cansız bedeni ekipler tarafından Dicle Nehri kenarında bulundu. Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 May 2024 - 10:52 - Gündem

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