Diyarbakır'da kaybolan alzheimer hastası vatandaşın cansız bedeni bulundu

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde kaybolan alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak’ın (67) cansız bedeni bulundu.
Dicle Nehri Kenarında Kayıp
Edinilen bilgilere göre, dün Hantepe Mahallesi Dicle Nehri kenarında kaybolan Şeyhmus Çakmak’tan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ANDA ve itfaiye ekipleri hemen harekete geçti.
Arama Çalışmaları ve Acı Son
Bugün yapılan arama çalışmaları neticesinde, Çakmak’ın cansız bedeni ekipler tarafından Dicle Nehri kenarında bulundu. Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.