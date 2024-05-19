19 May 2024 - 10:41- Gündem G:

20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi?

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Bugün kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı normal şartlarda resmi tatil sayılıyor ancak 19 Mayıs’ın Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle kamu çalışanları ve öğrenciler için tatil adına farklı bir durum yaşanmadı. Peki, 20 Mayıs Pazartesi günü yani yarın tatil olacak mı? Öğrenciler, kamu ve özel sektör çalışanları bu sorunun cevabını merak ediyor.

20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi mask
20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi
20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi
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Bugün kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı normal şartlarda resmi tatil sayılıyor ancak 19 Mayıs’ın Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle kamu çalışanları ve öğrenciler için tatil adına farklı bir durum yaşanmadı. Peki, 20 Mayıs Pazartesi günü yani yarın tatil olacak mı? Öğrenciler, kamu ve özel sektör çalışanları bu sorunun cevabını merak ediyor.

20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanıyor. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edildi. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etti. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı.

20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi?

Normal şartlarda Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı tarih olan 19 Mayıs günü tatil oluyor ancak 19 Mayıs'ın bu sene pazar gününe denk gelmesi nedeni ile farklı bir durum yaşanmadı.

20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi?

20 MAYIS TATİL Mİ?

Öğrenciler, veliler, kamu ve özel sektör çalışanları 20 Mayıs gününün tatil olup olmayacağı konusu merak ediliyor. Ancak o gün okullar açık olacak ve eğitim devam edecek. Ayrıca kamu ve özelde çalışanlar da iş başı yapacak.

20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi?

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19 May 2024 - 10:41 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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