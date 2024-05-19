Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde küçük kızın hayali gerçekleşti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Mahide İzgiş, doğum gününde hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Engelli Bir Küçüğün Büyük Hayali

Mahide İzgiş, ortopedik engelli olarak dünyaya geldi ve kendi başına yürüyemediği için dışarı çıkamıyordu. Evin içinde ise duvarlara tutunarak yürüyebilen Mahide’nin hayatı, maddi zorluklar nedeniyle dört duvar arasında geçiyordu.

Gençlerden Büyük Fedakarlık

Mahide’nin bu zor durumuna kayıtsız kalmayan bir grup gönüllü genç, sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. Yaklaşık 35 bin lira değerindeki akülü tekerlekli sandalyeyi temin etmek için seferber oldular ve nihayetinde gerekli parayı topladılar. Akülü tekerlekli sandalye, Mahide’nin doğum gününden bir gün önce teslim edildi.

Doğum Gününde Gelen Mutluluk

Gençler, Mahide’nin doğum günü için özel bir plan yaptı. Bir pasta hazırlayıp akülü tekerlekli sandalyeyi araca yükleyerek Mahide’nin evine gittiler. Evin bahçesinde plastik bir sandalyede oturan Mahide’ye önce pasta sürprizi yapıldı. Yerel bir sanatçının gitarıyla söylediği şarkılar eşliğinde pastasının mumlarını üfleyen Mahide’ye ikinci sürpriz ise akülü tekerlekli sandalye oldu. Gözleri kapatılan Mahide, gözlerini açtığında en çok istediği hediyeyi karşısında görünce büyük bir mutluluk yaşadı. Yeni sandalyesine binip mahallede bir tur atan Mahide, bu anlamlı hediye için gönüllülere teşekkür etti.

Bu olay, Mahide ve ailesine umut olurken, aynı zamanda gönüllü gençlerin yardımlaşma ve dayanışma ruhunu da gözler önüne serdi. Mahide’nin mutluluğu, herkesin kalbine dokundu ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı