- Sağlık

19 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 19 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 19 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

19 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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19 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Öznur Çalık Eczanesi
İzzetiye Mahallesi Mücelli Caddesi Yakıncı Oğlu İş Merkezi 6/2 Yeşil Sinema karşısı
24 saat açık

Ümit Eczanesi
Sıtmapınarı Halk Sağlığı Müdürlüğü karşısı
24 saat açık

Arı Eczanesi
Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Göçmen hastanesi karşısı
24 saat açık

Özbay Eczanesi
Göztepe Mahallesi Dülgerzade Sokak No:23/B
24 saat açık

Melis Eczanesi
Çavuşoğlu Sağlık Ocağı karşısı
24 saat açık
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19 May 2024 - 09:50 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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