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Malatya’da hava pazar günü nasıl geçecek?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Malatya’da hava pazar günü nasıl geçecek? mask
Malatya’da hava pazar günü nasıl geçecek?
Malatya’da hava pazar günü nasıl geçecek?
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Malatya’da hava pazar günü nasıl geçecek?

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

“Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir”

ifadelerine yer verildi.

Malatya’da hava pazar günü nasıl geçecek?

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğinin ifade edildiği raporda rüzgârların ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette; yer yer kuvvetli eseceği belirtildi.

Malatya’da hava pazar günü nasıl geçecek?

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Öte yandan Malatyaerkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
Merkez: parçalı ve çok bulutlu 28 derece,
Akçadağ: parçalı ve çok bulutlu 29 derece,
Arapgir: parçalı ve çok bulutlu 25 derece,
Arguvan: parçalı ve çok bulutlu 26 derece,

Malatya’da hava pazar günü nasıl geçecek?

Battalgazi: parçalı ve çok bulutlu 30 derece,
Darende: parçalı ve çok bulutlu 30 derece,
Doğanşehir: parçalı ve çok bulutlu 26 derece,
Doğanyol: parçalı ve çok bulutlu 28 derece,
Hekimhan: parçalı ve çok bulutlu 25 derece,

Malatya’da hava pazar günü nasıl geçecek?

Kale: parçalı ve çok bulutlu 30 derece,
Kuluncak: parçalı ve çok bulutlu 25 derece,
Pütürge: parçalı ve çok bulutlu 26 derece,
Yazıhan: parçalı ve çok bulutlu 30 derece,
Yeşilyurt: parçalı ve çok bulutlu 29 derece.

Malatya’da hava pazar günü nasıl geçecek?

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19 May 2024 - 09:27 - Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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