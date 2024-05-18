Kuyuya düşen inek kurtarıldı

Erzincan’da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Ulalar yerleşkesi Özgürlük Mahallesinde bir inek kuyuya düştü. Sahibinin uğraşları sonucu kuyudan çıkarılamayan ineğin kurtarılması için durum itfaiyeye haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kepçe yardımıyla ineği kuyudan çıkarmayı başardılar. Sağlık durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.