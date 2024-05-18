Kuyuya düşen inek kurtarıldı

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Erzincan’da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Ulalar yerleşkesi Özgürlük Mahallesinde bir inek kuyuya düştü. Sahibinin uğraşları sonucu kuyudan çıkarılamayan ineğin kurtarılması için durum itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kepçe yardımıyla ineği kuyudan çıkarmayı başardılar. Sağlık durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA