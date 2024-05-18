- Asayiş

Kuyuya düşen inek kurtarıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Erzincan’da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen inek kurtarıldı mask
Kuyuya düşen inek kurtarıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Erzincan’da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Ulalar yerleşkesi Özgürlük Mahallesinde bir inek kuyuya düştü. Sahibinin uğraşları sonucu kuyudan çıkarılamayan ineğin kurtarılması için durum itfaiyeye haber verildi.

Kuyuya düşen inek kurtarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kepçe yardımıyla ineği kuyudan çıkarmayı başardılar. Sağlık durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA
# Erzincan, kuyuya düşen inek, son dakika, Haber, sağlık

18 May 2024 - 23:54 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL