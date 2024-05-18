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Paris'te Filistin'e destek İsrail’e tepki

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Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce Filistin destekçisi sık sık Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanması çağrısı yaparken, “Masum çocukları öldürmekten vazgeçin” sloganları attı.

Paris'te Filistin'e destek İsrail’e tepki mask
Paris'te Filistin'e destek İsrail’e tepki
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İsrail’in saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi’nde binlerce masum sivil hayatını kaybederken, dünyanın dört bir yanında saldırılara tepki, Filistin’e ise destek gösterileri düzenleniyor. Fransa’nın başkenti Paris’teki Republique Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye aylardır devam eden kanlı saldırılarının bir an evvel sona ermesini çağrısında bulundu. Voltaire Bulvarı üzerinden Nation Meydanı'na kadar yürüyen Filistin destekçileri, sık sık Gazze'de ateşkesin sağlanması ve soykırımın durdurulması yönünde sloganlar attı. Göstericiler, “Filistin'de soykırımı durdurun”, “Acil ateşkes sağlanmasını istiyoruz”, “Faşist Netanyahu ve onun iş birlikçisi Fransa Cumhurbaşkanı Macron”, “Döktüğünüz Filistin kanı yeter”, “Masum çocukları öldürmekten vazgeçin”, “Yaşasın soylu Filistin halkının direnişi” yazılı pankartlar taşıdı.

Paris'te Filistin'e destek İsrail’e tepki

Yürüyüşe katılanlar arasında Türk bayrağı taşıyan bir grup dikkat çekerken, bir Türk vatandaşı, “bu katliamlar bir Avrupa ülkesinde olsaydı dünya ayağa kalkardı. Ama Müslüman Filistinli kardeşlerimizin ölümü dünyaca seyrediliyor” şeklinde konuştu.

Paris'te Filistin'e destek İsrail’e tepki

“Soykırımcıların Olimpiyatlarda yeri yok”

Yürüyüşe katılan bir grup ise, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyatlarına İsrailli sporcuların kabul edilmemesi çağrısı yaptı. Ellerinde Filistin ve Fransa bayrakları taşıyan grup, “Soykırımcıların Olimpiyatlarda yeri yok”, “Soykırım insanlık suçudur”, “İnsanların yaşam hakkına silahlarla, bombalarla son verilmesi yasal ve insani bir suçtur” sloganları attı.

Kaynak: İHA

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18 May 2024 - 23:54 - Dünya

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