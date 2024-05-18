Malatya'nın o ilçesinde şimşekler geceyi aydınlattı

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrasında sağanak yağış etkili oldu. Zaman zaman dolu yağışı da meydana gelirken aralıklı çakan şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı görüldü.

Meteoroloji'nin yağış uyarılarının ardından Doğanyol ilçesinde etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini arttırırken, yer yer doluya dönen yağışlarla birlikte çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. Bir süre aralıklarla çakan şimşekler ise cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA