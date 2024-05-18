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Süper Lig’de dev derbi heyecanı Saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

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Galatasaray ve Fenerbahçe yarın, 19 Mayıs 2024 tarihinde, Trendyol Süper Lig'in 37’nci haftasında galibiyet için karşı karşıya gelecek. Sezon başından beri ligin zirvesi için kıyasıya mücadele eden takımlar yarın büyük derbi ile karşılaşacak. Dev derbinin yaklaşması ile karşılaşmanın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu.

Süper Lig’de dev derbi heyecanı Saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? mask
Süper Lig’de dev derbi heyecanı Saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig’de dev derbi heyecanı Saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
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Trendyol Süper Lig'in son haftalarına doğru ilerlerken Galatasaray ve Fenerbahçe 37’nci haftada karşılaşacak. Sezon başından bugüne kadar şampiyonluk için mücadele eden takımların arasında 6 puan fark bulunuyor. 6 puanlık fark ile Galatasaray 1’inci sırada yer alırken hemen ardından Fenerbahçe geliyor. Bu bakımdan yarınki ve daha sonra oynanacak maçlar şampiyonluk için önem arz ediyor.

Süper Lig’de dev derbi heyecanı Saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

OLASI ŞAMPİYONLUK DURUMLARI

Galatasaray kalan 2 maçta 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe’nin şampiyonluğu için 2 maçını kazanması, bu sırada Galatasaray’ın 2 maçını kaybetmesi gerekiyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ilk oynanan maç 0-0’lık bir beraberlik ile bitti. Bu bakımdan yarın oynanacak maç iki takım için büyük önem arz ediyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 19 Mayıs 2024 Pazar günü (Yarın) saat 19:00'da oynanacak. Dev derbi Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Süper Lig’de dev derbi heyecanı Saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

SON SÜPER LİG FİKSTÜRÜNDE SIRALAMA

Süper Lig’de ilk üç takım, son 4 takım ve puan durumları ise şu şekilde:
1-Galatasaray 99 puan,
2-Fenerbahçe 93 puan,
3-Trabzonspor 64 puan,
17-Atakaş Hatayspor 38 puan,
18- Vavacars Fatih Karagümrük 37 puan,
19- Siltaş Yapı Pendikspor Futbol 37 puan,
20- İstanbulspor 16 puan.

Kaynak: Haber Merkezi

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18 May 2024 - 23:09 - Spor

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