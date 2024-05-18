18 May 2024 - 22:57- Yaşam G:

Bu kişiler ehliyet alamayacak mı?

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kara Yolları Trafik Yönetmeliği'nde bir değişiklik yapıldığı iddialarını yalanlayarak, uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı veya yenileyemeyeceği şeklindeki iddiaların manipülatif olduğunu belirtti.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Uyku Apnesi olan kişilerin ehliyet alamayacağı ya da yenileyemeyeceği şeklindeki haberleri yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, mevcut yönetmeliklerin ağır veya orta derecede uyku apnesi olan kişilere tedavi görmüş veya kontrol altına alınmış durumda ise sürücü belgesi verilebileceğini belirtti.

Bu açıklama, sürücü adayları ve mevcut sürücüler arasında sağlık koşullarının belirlenmesinde Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik'in esas alındığını vurguladı.

Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun ani ve tekrarlayan duraklamalarla karakterize edilen bir uyku bozukluğudur. Bu sendrom, uyku kalitesini düşürerek dikkat dağınıklığı gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, uyku apnesi olan sürücülerin durumlarının değerlendirilmesi ve uygun tedavi alınması önemli.

BELİRLİ KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİYOR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kara Yolları Trafik Yönetmeliği'nde uyku apnesi olan kişilerin ehliyet alamayacağı veya yenileyemeyeceği iddialarının manipülatif olduğu belirtildi. Mevcut yönetmelikler, uyku apnesi olan bireylerin durumunu belirli kriterlere göre değerlendiriyor.
Yönetmelik, ağır veya orta derecede uyku apnesi tanısı konulan ve gündüz uyuklama hali tespit edilen kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacaklarını belirtmektedir. Ancak uyku apnesinin kontrol altında olduğu veya tedavi edildiği doktor heyeti tarafından belirlenen kişilere sürücü belgesi verilebileceği ifade edilmektedir. Bu durumda, uyku apnesi olan sürücülerin tedavi görmesi ve durumlarının doktor tarafından belirlenmesi önemli.

Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun ani ve tekrarlayan duraklamalarla karakterize edilen bir uyku bozukluğudur. Bu durum, uyku kalitesini düşürerek dikkat dağınıklığı gibi problemlere neden olabilir. Dolayısıyla, bu tür sağlık sorunlarına sahip sürücülerin durumlarının dikkatlice değerlendirilmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# sağlık, Yol, ehliyet, krafik kara yolları

18 May 2024 - 22:57 - Yaşam

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