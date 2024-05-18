MHP Malatya İl Başkanı Gökhan GÖK’ten 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, “Asırlardır hür ve bağımsız yaşayan aziz milletimiz; 16 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul’dan hareket eden Bandırma Vapuru’nun taşıdığı Türk milliyetçisi kahramanların yol ve rehberliğinde, geleceğine vurulmaya çalışılan prangaları parçalayarak tarihin karanlığına fırlatmıştır. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yanan bağımsızlık meşalesi; kısa bir sürede tüm vatan sathına yayılmış, Sivas’tan ise hiç sönmemek üzere Türk’ün son başkentine ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

“19 MAYIS ELBETTE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN MÜJDELEYİCİSİDİR”

MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Sömürgeci güçlere teslim olmaktansa yok olmayı yeğleyen, bunu da “Ya istiklal ya ölüm” diye sistemleştiren kutlu zihniyetin, topraklarımızı parsel parsel bölerek aralarında taksim eden mezalimin, vatanımızdan sürülüp çıkarılmaları elbette Samsun’dan itibaren beliren derin kavrayış, tavizsiz milli duruş, gözleri kamaştıran inanmışlık ve Türk milletine adanmışlıkla gerçekleşmiştir.

19 Mayıs; bağımsızlığa, özgürlüğe duyulan inancın birliğinin tezahürüdür. Teslimiyetin kati suretteki reddi, milliyetçiliğin kabulüdür. Zulme, eziyete, işgal ve istilaya başkaldırışın yegâne timsalidir. Dünyadaki ezilmiş ve işgale uğramış tüm mazlum milletlerin simgesidir ve 19 Mayıs elbette Türkiye Cumhuriyeti’nin müjdeleyicisidir.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milliyetçi kahramanları ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, Türk gençliğinin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

Kaynak: Bülten