2024-2025 eğitim-öğretim yılında 1’sınıfa başlama yaşı değişiyor!

Okulların kapanmasına kısa süre kala Bakanlık tarafından yeni karar alındı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bitmeye az kala 2024-2025 yılı itibariyle “Kaç doğumlu olanlar 1’inci sınıfa başvuru yapabilecek? Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine öncelik vererek alınan ilkokul 1’inci sınıfa başlama yaşı kaç oldu?” İşte detaylar.

2023-2024 eğitim-öğretim yılının bitmesine az bir süre kaldı. Önümüzdeki yıl aileler çocuklarını 1’inci sınıfa yazdıracak. Resmi okullarda eğitim görecek olan öğrenciler okul kayıtlarında ikametgâh bilgisini olmak üzere e-okul sisteminden yapılabilecek. Veliler ise e-okul üzerinden çocuklarının hangi okula yerleştiğini öğrenebilecek.

2024-2025 YILINDA 1’İNCİ SINIFA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?

2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle 1’inci sınıfa başlama yaşı belli oldu. Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre içinde bulunulan eğitim öğretim yılının 31 Aralık tarihini dolduran çocuklar, 6 yaşını doldurmuş olduklarında kaydolabilecek. Bu hesaplamaya göre 31 Aralık tarihi itibariyle 6 yaşını tamamlamış çocuklar içinde bulunulan yılın Eylül ayında 1. sınıfa başlayabilecek.

“KREŞ, ANAOKULU VE ANASINIFINA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU”

Milli Eğitim Bakanı tarafından 1’inci sınıfa geçmeden önce kreş, anaokulu ve anasınıfı için okula başlama yaşını şu şekilde paylaştı:

"-Kreşe başlayacak çocuklar için 0- 36 ay

-Anaokulu için Eylül ayı sonu esas alınarak 36- 68 ay

-Anasınıfı için Eylül ayı sonu esas alınarak 5 7- 68 ay”

Kaynak: Haber Merkezi