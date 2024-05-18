Taşkın: Büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz

Taşkın yayımladığı mesajda “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadelenin ilk adımını attığı ve milletimizin bağımsızlık yolunda en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz” dedi.

“ÜLKEMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAKLARINA OLAN İNANCIM TAMDIR”

“19 Mayıs, Türk Milletine vurulmak istenen esaret zincirinin parçalandığı bir gün olmuş” diyen Bayram Taşkın mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Milletinin hiçbir şekilde boyunduruk altında yaşamayacağının nişanesi olmuştur 19 Mayıs 1919’da milletimizin inancı ve bağımsızlık aşkı ile başlayan bu kutlu yolculuk, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla taçlanmıştır. Aziz milletimizin inançla, sabırla ve kararlılıkla verdiği mücadele, bizlere bu cennet vatanı emanet etmiştir. Atatürk’ün ‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz’ sözleri, gençlerimize olan güvenin ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize verilen değerin en güzel ifadesidir. Sevgili gençlerimizin inancı ve azmi ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek en önemli gücüdür. Damarlarındaki asil kandan aldıkları güçle, gençlerimizin ülkemizi daha ileriye taşıyacaklarına olan inancım tamdır. Hep birlikte el ele vererek, birlik ve beraberlik içerisinde, ülkemizi her alanda daha yukarılara taşıyacağız ve gelecek nesillere daha güçlü bir miras bırakacağız. Rabbim, ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlerimizi her daim muvaffak eylesin ve yolunu aydınlatsın. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyor; onların bizlere bıraktığı emaneti sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu kutlu günün, milletimizin birliğine, dirliğine ve kardeşliğine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, tüm hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.”

Kaynak: Bülten