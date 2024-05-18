Darende’de 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Malatya'nın Darende ilçesinde 2 motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza Malatya- Kayseri Karayolu üzeri Darende ilçesi Somuncubaba Bulvarı’nda meydana geldi. Bölgedeki esnaf sürekli aynı yerde kazaların olduğunu söyleyerek yetkililerin önlem almasını istedi.

İsmail Ö. yönetimindeki motosiklet ile Veysel Ç. idaresindeki motosiklet Darende Somuncubaba Bulvarı Darende Belediyesi binasının karşısında çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulans ile Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA