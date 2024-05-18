Vali Yazıcı’dan 19 Mayıs mesajı

Vali Yazıcı, “Aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Samsun’da başlattığı şanlı direnişin miladı ve zafere inanmış bir milletin kutlu yürüyüşünün başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamanın bir kez daha gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“MÜSTAKİL YAŞAMA KARARLILIĞININ SEMBOLÜDÜR”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı yayımladığı mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Milli mücadelemizin ilk adımının atıldığı ve Türk milletinin sönmeyen ve hiç sönmeyecek olan bağımsızlık meşalesinin yakıldığı tarih 19 Mayıs 1919, milletimizin istiklal tutkusunun, vatan aşkının, hür ve müstakil yaşama kararlılığının sembolüdür.

Bu anlamlı gün aynı zamanda, tarihten gücünü alarak çalışan, üreten ve geleceği omuzlarında taşıyan bir gençliğin de ifadesidir. İçinde bulunduğumuz yüzyılın güçlü ve saygın Türkiye’si gençlerin omuzlarında yükselecektir. Türk gençliği, tarihten aldığı güç ile üstün gayret ve başarı göstererek sonsuza kadar adından söz ettirecek ve çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir fert olma yolunda emin adımlarla yürüyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Samsun’dan başlatarak yaktığı istiklal meşalesiyle kutsal vatan topraklarımızın her bir köşesini aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

Kaynak: Bülten