Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bil Bakalım Bilgi Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Yarışma, 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelikti ve Semt Konakları ile Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler katıldı. Yarışmada, Milli Eğitim ders müfredatı, genel kültür ve Malatya'nın tarihine dair konuları içeren toplamda 15 soru soruldu ve her kategoride 2'şer öğrenci yarıştı.

Ödül töreni, öğrencilerin keyifli ve coşkulu bir atmosferde başarılarını kutladığı bir etkinlik oldu. Her katılımcıya kitap hediye edilirken, dereceye giren öğrencilere özel ödüller verildi. Birinci olan öğrencilere belirlenen ödüllerin yanı sıra madalya ve derece kupaları da takdim edildi. Dereceye giren öğrencilerin isimleri ve dereceleri de açıklandı:

Salköprü Semt Konağı 5. sınıf öğrencileri Ahmet Barutçuoğlu ve Ela Beren Ercan

Kernek Külliyesi 6. sınıf öğrencileri Sefa Kağan Karakuş ve Eda Öğüt

Özalper Semt Konağı 5. sınıf öğrencileri Beril Zorlu ve Ahmet Emir Çiçek

Salköprü Semt Konağı 6. sınıf öğrencileri Ayşe Melek Korkmaz ve Belinay Karaman

Yeşiltepe Semt Konağı 5. sınıf öğrencileri Kağan Özhan ve Merve Sare Koşar

Yeşiltepe Semt Konağı 6. sınıf öğrencileri Beren Karabulut ve Nazlı Azra Bayındır.

Kaynak: Bülten