“19 Mayıs yolun başlangıç adımı ve bir dönüm noktasıdır”

MESOB Başkanı Şevket Keskin, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “ 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le başlayan süreç, Türk milletinin tarihinin yeniden yazılması ve milletin egemenliğine giden yolun başlangıç adımı ve bir dönüm noktasıdır” şeklinde konuştu.
“MİLLİ ÜLKÜMÜZE SAHİP ÇIKMAYA İLELEBET DEVAM EDECEĞİZ”
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Keskin mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Umutsuzluk, yoksulluk, yılgınlık içinde ve hareketsiz kalmış millet varlığına olan inancın ifadesi ve milli onurun dirilişi 19 Mayıs 1919 tarihinde yeniden yazılmış ve o gün yakılan bağımsızlık ve özgürlük meşalesi hiç sönmeden devam ediyor.
19 Mayıs 1919 ruhu milletimizin yüreğindeki canlılığını aynen korumaktadır. Devletimize ve milletimize olan inancımızı her koşulda koruyarak ülkemize ve milli ülkümüze sahip çıkmaya ilelebet devam edeceğiz.
Esnaf camiası olarak; Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygı ile anıyoruz.”
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.