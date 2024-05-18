18 May 2024 - 20:53 - Gündem

“19 Mayıs yolun başlangıç adımı ve bir dönüm noktasıdır”

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Keskin yayımladığı mesajda, “Milli onurun dirilişi 19 Mayıs 1919 tarihinde yeniden yazılmıştır” dedi.