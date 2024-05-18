18 May 2024 - 17:54 - Bölge

10 yaşında başladığı mesleğine 60 yıldır devam ediyor

Kahramanmaraş’ta yaşadığı köyde 10 yaşında başladığı bitki satıcılığını 70 yaşına kadar devam ettiren yaşlı adam, yüzlerce bitkinin arasında hayatını geçiriyor. Onikişubat ilçesi Çınarpınar Mahallesi’nde dünyaya gelen 70 yaşındaki Bilal Demir, hayatını bitkilere adıyor. 10 yaşından beri yüzlerce bitkiyi yetiştirip sattığını söyleyen yaşlı adam, 30 TL’den 3 bin TL’ye kadar bitki çeşidi sattığını ve hayatını bitkilerle geçirdiğini ifade etti.