- Bölge

10 yaşında başladığı mesleğine 60 yıldır devam ediyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş’ta yaşadığı köyde 10 yaşında başladığı bitki satıcılığını 70 yaşına kadar devam ettiren yaşlı adam, yüzlerce bitkinin arasında hayatını geçiriyor. Onikişubat ilçesi Çınarpınar Mahallesi’nde dünyaya gelen 70 yaşındaki Bilal Demir, hayatını bitkilere adıyor. 10 yaşından beri yüzlerce bitkiyi yetiştirip sattığını söyleyen yaşlı adam, 30 TL’den 3 bin TL’ye kadar bitki çeşidi sattığını ve hayatını bitkilerle geçirdiğini ifade etti.

10 yaşında başladığı mesleğine 60 yıldır devam ediyor mask
10 yaşında başladığı mesleğine 60 yıldır devam ediyor
10 yaşında başladığı mesleğine 60 yıldır devam ediyor
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş’ta yaşadığı köyde 10 yaşında başladığı bitki satıcılığını 70 yaşına kadar devam ettiren yaşlı adam, yüzlerce bitkinin arasında hayatını geçiriyor. Onikişubat ilçesi Çınarpınar Mahallesi’nde dünyaya gelen 70 yaşındaki Bilal Demir, hayatını bitkilere adıyor. 10 yaşından beri yüzlerce bitkiyi yetiştirip sattığını söyleyen yaşlı adam, 30 TL’den 3 bin TL’ye kadar bitki çeşidi sattığını ve hayatını bitkilerle geçirdiğini ifade etti.

10 yaşında başladığı mesleğine 60 yıldır devam ediyor

“TOPLAM 200 ÇEŞİT ÇİÇEK VAR”

İnsanlara faydalı işler yapmaya çalıştığını söyleyen Bilal Demir,

“Toplam 200 çeşit çiçek var. Kaktüs, kumkat hanımeli, nar, şeftali, incir ve nar gibi bitkiler var. Genellikle insanlar fide türü alıyor. Bu ürünleri ben köyden getiriyorum fide çeşitlerimiz de var. Domates, biber, yediveren ve Urmu dutu gibi ürünler de var. Durdukça büyür az sulanır. En pahalı bitkimiz 3 bin liraya kumkat, 30 liraya da fideler mevcut. Emekliyim yaşım 70 oldu köyde doğdum ve 10 yaşından beri bu işi yapıyorum. Her yerden müşterim var çevre illerin yanı sıra, Türkiye’nin farklı illerinden de müşterilerimiz gelip benden alır gider. İçeri ve dışarı çiçekleri var 20 çeşit kaktüs var. Kim ne isterse onu hazırlayıp veririm”

dedi.

10 yaşında başladığı mesleğine 60 yıldır devam ediyor

10 yaşında başladığı mesleğine 60 yıldır devam ediyor
10 yaşında başladığı mesleğine 60 yıldır devam ediyor
10 yaşında başladığı mesleğine 60 yıldır devam ediyor

10 yaşında başladığı mesleğine 60 yıldır devam ediyor

# kahramanmaraş, Bilal Demir, malatya haber, kahramanmaraş haber, Busabah malatya, Türkiye, Onikişubat

18 May 2024 - 17:54 Kahramanmaraş/ Onikişubat- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL