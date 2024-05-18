18 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Kıstırak’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,

65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Göktürk’ün taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Battalgazi,

63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeki Aydın’ın taziye adresi: K. Mustafapaşa Mahallesi, Battalgazi,

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zekine Duzcu’nun taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Yeşilyurt,

76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zahide Turan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Döne Hanbay’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Yeşilyurt,

66 yaşında vefat eden ve Güngören Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Hatai Şahin’in taziye adresi: Güngören Mahallesi, Arguvan,

89 yaşında vefat eden ve Bağyolu Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Fadime Demirtaş’ın taziye adresi: Bağyolu Mahallesi, Hekimhan,

80 yaşında vefat eden ve İsa Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Memet Turgut’un taziye adresi: İsa Mahallesi, Arguvan,

72 yaşında vefat eden ve Karababa Mezarlığına defnedilen Aladdin Bülbül’ün taziye adresi: Karababa Mezarlığı, Battalgazi,

83 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Halit Akıncı’nın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt,

71 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Emine Küçükbay’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.”