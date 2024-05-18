18 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Kıstırak’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Göktürk’ün taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Battalgazi,
63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeki Aydın’ın taziye adresi: K. Mustafapaşa Mahallesi, Battalgazi,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zekine Duzcu’nun taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Yeşilyurt,
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zahide Turan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Döne Hanbay’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Yeşilyurt,
66 yaşında vefat eden ve Güngören Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Hatai Şahin’in taziye adresi: Güngören Mahallesi, Arguvan,
89 yaşında vefat eden ve Bağyolu Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Fadime Demirtaş’ın taziye adresi: Bağyolu Mahallesi, Hekimhan,
80 yaşında vefat eden ve İsa Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Memet Turgut’un taziye adresi: İsa Mahallesi, Arguvan,
72 yaşında vefat eden ve Karababa Mezarlığına defnedilen Aladdin Bülbül’ün taziye adresi: Karababa Mezarlığı, Battalgazi,
83 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Halit Akıncı’nın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt,
71 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Emine Küçükbay’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.”
“60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Kıstırak’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.