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Şarkışla'da trafik kazası: 11 kişi yaralandı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Şarkışla'da trafik kazası: 11 kişi yaralandı mask
Şarkışla'da trafik kazası: 11 kişi yaralandı
Şarkışla'da trafik kazası: 11 kişi yaralandı
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Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Kayseri karayolu üzerinde, Şarkışla ilçesine yakın bir mesafede bulunan Pınarbaşı yol ayrımında meydana geldi. Kazada, Sivas istikametine gitmekte olan S.B. yönetimindeki 27 AVG 369 plakalı otomobil ile İ.İ. yönetimindeki 58 ACY 486 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı.

Şarkışla'da trafik kazası: 11 kişi yaralandı

Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan A.B., M.B., G.B., B.B., L.I., A.I., N.I., Z.G. ve S.I. adlı kişiler yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Şarkışla'da trafik kazası: 11 kişi yaralandı

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. Trafik kazasının nedeni ve detayları üzerinde detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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18 May 2024 - 17:12 Sivas/ Şarkişla- Asayiş

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