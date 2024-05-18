Şarkışla'da trafik kazası: 11 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Kayseri karayolu üzerinde, Şarkışla ilçesine yakın bir mesafede bulunan Pınarbaşı yol ayrımında meydana geldi. Kazada, Sivas istikametine gitmekte olan S.B. yönetimindeki 27 AVG 369 plakalı otomobil ile İ.İ. yönetimindeki 58 ACY 486 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan A.B., M.B., G.B., B.B., L.I., A.I., N.I., Z.G. ve S.I. adlı kişiler yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. Trafik kazasının nedeni ve detayları üzerinde detaylı bir soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.