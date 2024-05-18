- Kültür Sanat

Malatya Arapgir’de çekilen film izleyiciyle buluşacak

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Çekimleri Malatya'nın Arapgir ilçesinde gerçekleştirilen 'Mendebur' isimli filmin galası İstanbul’da yapılacak. 31 Mayıs’ta tüm Türkiye genelinde sinema severlerle buluşacak filmin gelirinin bir bölümü ise Malatya'daki depremzede ailelere bağışlanacak.

Malatya Arapgir’de çekilen film izleyiciyle buluşacak mask
Malatya Arapgir’de çekilen film izleyiciyle buluşacak
Malatya Arapgir’de çekilen film izleyiciyle buluşacak
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Malatyalı yönetmen Ali Aslan’ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği, kadrosunda ise Aslı Bekiroğlu, Ahmet Kayakesen ve Cem Özer gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Mendebur' filminin galası 27 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Bir AVM’de saat 21.00’de gösterimi gerçekleşecek olan filmin çekimleri yaklaşık 1 ay

Malatya Arapgir’de çekilen film izleyiciyle buluşacak

sürdü.

“İLK FİLMİMİ MEMLEKETİM OLAN MALATYA’DA ÇEKMEYİ ARZULUYORDUM”

Arapgir ilçesinde kış kampı için gelen macera sever üniversite arkadaşlarının başından geçen gerilim dolu olayların anlatıldığı film, yönetmen Ali Aslan’ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği ilk uzun metrajlı filmi olma özelliğini de taşıyor.

Malatya Arapgir’de çekilen film izleyiciyle buluşacak

Zorlu çekim koşullarında tamamlanan Mendebur filminin yönetmeni Ali Aslan, özellikle katkı ve desteklerinden dolayı Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile İlçe Kaymakamı Fikri Badioğlu’na teşekkür ederek,

“İlk filmimi memleketim olan Malatya’da çekmeyi arzuluyordum. Bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Malatya’nın doğasıyla, insanıyla en güzel ilçesi olduğuna inandığım Arapgir’de çekimlerini yaptığımız filmimizin sürükleyici konusu ile sinemaseverlerin beğenisini kazanacağına inanıyorum”

dedi.

Malatya Arapgir’de çekilen film izleyiciyle buluşacak

Malatya Arapgir’de çekilen film izleyiciyle buluşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 May 2024 - 15:53 Malatya- Kültür Sanat

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