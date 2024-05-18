Arguvan Belediyesi hakkında korkunç iddia

İddialara göre belediye görevlilerinin vurdukları hayvanları araca atıp, araçtan kepçeyle alıp canlı canlı gömdüler. Bu durum vicdanları sarsan bir vahşet tablosu ortaya çıkardı. Bu olay, sadece yerel düzeyde değil, tüm Türkiye genelinde büyük infial yarattı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın, mayıs ayı başında olan bu olayı gerçekleştiren görevliler ve emri veren yetkililer için savcılığa suç duyurusunda bulunmakla yükümlü olan Malatya İl Tarım Müdürlüğü'nün halen işlem yapmadığı, dosya hazırlamadığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Hayvan severler sosyal medyada,

“Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren'in de 11172 Sayılı İçişleri Bakanlığı Hayvanların Korunması Genelgesi gereği Mülkiye Müfettişlerince incelenmesi/soruşturulması ve tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, Sayın Özgür Özel'e, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından soruşturma açtırılması ve bu insanlık dışı vahşetin hesabının sorulması çağrısında bulunuyoruz. Bu vahşetin üzerinin kapatılmaması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için toplum olarak kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Kamuoyunun desteğiyle, bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını umuyoruz.”

ifadelerine yer verdiler.

Gözler konu ile ilgili sessizliğini koruyan Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren’e çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi