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Arguvan Belediyesi hakkında korkunç iddia

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Son günlerde Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaşanan vahşet iddiaları, toplumun büyük tepkisini çekiyor. İddialara göre belediye görevlilerinin vurdukları hayvanları araca atıp, araçtan kepçeyle alıp canlı canlı gömdüler. İşte ayrıntılar…

Arguvan Belediyesi hakkında korkunç iddia mask
Arguvan Belediyesi hakkında korkunç iddia
Arguvan Belediyesi hakkında korkunç iddia
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İddialara göre belediye görevlilerinin vurdukları hayvanları araca atıp, araçtan kepçeyle alıp canlı canlı gömdüler. Bu durum vicdanları sarsan bir vahşet tablosu ortaya çıkardı. Bu olay, sadece yerel düzeyde değil, tüm Türkiye genelinde büyük infial yarattı.

Arguvan Belediyesi hakkında korkunç iddia

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın, mayıs ayı başında olan bu olayı gerçekleştiren görevliler ve emri veren yetkililer için savcılığa suç duyurusunda bulunmakla yükümlü olan Malatya İl Tarım Müdürlüğü'nün halen işlem yapmadığı, dosya hazırlamadığı iddia edildi.

Arguvan Belediyesi hakkında korkunç iddia

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Hayvan severler sosyal medyada,

“Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren'in de 11172 Sayılı İçişleri Bakanlığı Hayvanların Korunması Genelgesi gereği Mülkiye Müfettişlerince incelenmesi/soruşturulması ve tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, Sayın Özgür Özel'e, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından soruşturma açtırılması ve bu insanlık dışı vahşetin hesabının sorulması çağrısında bulunuyoruz. Bu vahşetin üzerinin kapatılmaması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için toplum olarak kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Kamuoyunun desteğiyle, bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını umuyoruz.”

ifadelerine yer verdiler.

Arguvan Belediyesi hakkında korkunç iddia

Gözler konu ile ilgili sessizliğini koruyan Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren’e çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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18 May 2024 - 15:52 Malatya/ Arguvan- Gündem

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