Diyarbakır’da 19 Mayıs 2024 günü elektrik kesintisi yaşanacak

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Diyarbakır’da:

“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil, 5 Nisan, Kaynartepe bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Hasköy, Aktepe, Bölümlü, Belenli, Başalan, Öncülü bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Tokluca, Buçuktepe, Batıkarakoç, Karamus, Halkapınar, Yuvacık bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı, Başköy, Abacılar, Kuyular, Serenköy, Uzunlar, Kırım, Duru bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Çökeksu, Ormankaya, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,

Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik, Topraktaş, Oğlaklı bölgelerine,

Yarın 12.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Bağcılar bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gürbeyli bölgesine,

Yarın 09.01-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Kale bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Soğanlı, Koyungüden, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Küçükakören, Sapanca, Ağaçlıdere, Mermeri, Tanışık, Sivritepe bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Kesikağaç bölgesine,

Yarın 09.00-20.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Kuşburnu, Kartaltepe, Küçükkadı, Hacıosman, Karabaş, Bahçecik, Yeşilköy, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Karaçalı, Hızır İlyas, Gölpınar bölgelerine,

Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Doğu Çanakçı, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kâğıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Işıklar, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Erler, Eliaçık, Çölağan, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler bölgelerine”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.