Karamollaoğlu: Adaletin sağlanmamasına tepki gösteriyoruz

Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş, seçim günü sandık başında görevlerini yaparken, silahlı saldırıya uğramış ve hayatlarını kaybetmişlerdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Hacı Sülük tutuklanmış ve yargı süreci devam etmişti. Ancak son alınan kararla birlikte, cinayetin faili affedilerek serbest bırakıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Pütürge'nin Bölünmez Köyü'nde yaşanan karanlık bir olayın ardından adaletin sağlanmamasına tepki gösterdi.

Karamollaoğlu. Adalet duygusunu zedelediğini belirtti.

Karamollaoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, adaletin tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak,

"Adaletin sağlanmaması, hukukun üstünlüğünün zedelenmesine yol açar. Bu durum, toplumda güvensizlik ve huzursuzluk yaratır. Adaletin tesis edilmesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz"

ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN AFFEDİLEREK ADETA ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİR

"2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, sandık başındaki müşahitlerden Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ı katleden Hacı Sülük'ün Cumhurbaşkanı kararıyla affedilmesi; mâşerî vicdanı ayaklar altına almış, demokrasiye kanlı bir gölge düşürmüştür. Olayın ilk gününden itibaren kanunlardan uzak bir şekilde yürütülen dava, Malatya'da değil Kırşehir'de başlatılmıştı. Meslek etiğine ve kanunlara riayet eden hakim ve savcılar sayesinde ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırılan katil, geçen yıl sağlık sorunları bahane edilerek tahliye edilmişti. Demokrasiye ve masum iki insanın hayatına kast eden bir cani, Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek adeta ödüllendirilmiştir. Saadet Partisi olarak, katili ve maktulü siyasi tutumuna göre değerlendiren bu anlayışın değişmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi