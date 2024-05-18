18 May 2024 - 14:41 - Gündem

Sadıkoğlu: Kışla Caddesi’nin alelacele boşaltılması vicdani değildir

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Saray Mahallesi Rezerv Alanı içerisinde kalan Kışla Caddesi esnafına 15 gün içinde dükkanların tahliye edilmesi tebligatı gönderilmesine tepki gösterdi. Sadıkoğlu yaptığı açıklamada esnafa ticaret yapacağı alanların gösterilmeden tahliye yapılmasının doğru olmayacağını dile getirdi.