Sadıkoğlu: Kışla Caddesi’nin alelacele boşaltılması vicdani değildir

Kışla Caddesi esnafına gönderilen tebligata tepki gösteren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,
“15 gün içinde iş yerlerini tahliye etmesi istenilen esnafımız ticaretine nerede devam edecek? Kanalboyu ve Millet Bahçesine konulacak konteynerlerin Kışla Caddesi esnafına verileceği söylenir. Tebligatın üzerinden 5 gün geçti ancak bahsedilen yerlerde herhangi bir konteyner göremiyoruz. Esnafa ticaretine devam edeceği sağlıklı bir yer teslimi olmadan tahliye yapılması imkânsız. Tebligat geri çekilerek, en az 2 ay daha müsaade edilmelidir”
dedi.
“HİÇBİR HAK VE HUKUKLA İZAH EDİLEMEZ”
Şehri yeniden inşa ederken esnafla ve esnafın temsilcileri ile istişare edilmeden alınan kararların çözüm değil, aksine sorunlar doğurduğunu belirten Sadıkoğlu,
“Malatya’mız 6 Şubat’ta büyük depremler yaşadı. Tarifi zor yaralar alan şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için birlik ve beraberliğe eskisinden daha çok ihtiyacımız var. Şehri yeniden inşa ederken esnafla istişare edilmeden, esnafın temsilcisi STK’ların fikri sorulmadan alınan kararlar çözüm değil, aksine sorunlar doğurur. Kışla Caddesi’nde de böyle olmuştur. Sabah iş yerini açmak için gelen esnafımızın ’15 gün içinde tahliye edin’ şeklinde bir tebligatla karşılaşması hiçbir hak ve hukukla izah edilemez. Üstelik bayrama günler kala böyle bir tebligat yapılması gerek esnafımızı gerekse esnafın temsilcisi olarak bizleri üzmüştür. Daha önce ortaya atılan tahliye söylentileri üzerine ziyaret ettiğimiz Kışla Caddesi esnafımızın taleplerini ve beklentilerini hem ilgili makamlara iletmiş hem de yaptığımız basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurmuştuk. Buna rağmen, istişareden uzak bir tavırla alelacele tebliğ edilen tahliye kararı vicdana aykırıdır. Elbette şehrimizdeki dönüşümü hem esnafımızın hem de vatandaşımızın hakları korunduğu müddetçe destekliyoruz. Ancak koca bir şantiyeye dönen Malatya’da ayakta kalan kısıtlı alanlardan biri olan Kışla Caddesi’nin alelacele boşaltılması vicdani değildir”
ifadelerine yer verdi.
“ESNAFIMIZA EN AZ 2 AY DAHA MÜSAADE EDİLMELİDİR”
Esnafa ticaretlerini sürdüreceği sağlıklı bir yer teslimi olmadan tahliye yapılmasının imkânsız olduğuna vurgu yapan Sadıkoğlu,
“Rezerv alan ve hak sahipliği gibi birçok konuda belirsizlikler devam ederken plansızca alınan kararlar, süreci olumsuz etkilemektedir. 15 gün içinde iş yerlerini tahliye etmesi istenilen esnafımız ticaretine nerede devam edecek? Kanalboyu ve Millet Bahçesine konulacak konteynerlerin Kışla Caddesi esnafına verileceği söylenir. Tebligatın üzerinden 5 gün geçti ancak bahsedilen yerlerde herhangi bir konteyner göremiyoruz. 1 yıldır konteynerlerde ticari varlıklarını sürdürme gayretinde olan esnafımızın dahi sorunları devam ederken, Kışla Caddesi esnafımız için konteyner yeri belirlemek çözüm değil. Konteynerlerin elektrik, su, internet, lavabo gibi ihtiyaçları tam anlamıyla hazır olmadan esnafın iş yerini boşaltması imkânsız. Bu nedenle tebligat geri çekilmeli ve esnafımıza en az 2 ay daha müsaade edilmelidir. Esnafın da talebi bu yönde. İlk günden beri görüştüğümüz esnafımız, ‘süreyi uzatın, yeri hazırlayın, tahliyeye razıyız’ diyor. Ayrıca esnafın şu şekilde talebi de var; konteynerlerin işyerlerinin yerine, yani cadde üzerine konulmasını istiyorlar. İmkanlar zorlanarak bu şekilde bir uygulama olursa esnafın ticari varlığı için da olumlu bir adım olur. Altını çizerek söylüyoruz, bizler dönüşüme değil, zamansızlığa ve plansızlığa karşıyız. Sadece imarı değil insanı da düşünmek gerekiyor. Yetkililerin, esnafın taleplerine kayıtsız kalmayıp, mağduriyet yaratmayan çözüm bulacağını umut ediyoruz”
şeklinde konuştu.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.