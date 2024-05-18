18 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi noter

Malatya'da 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü nöbetçi olan noterlik bilgisi şöyle:
Malatya 2. Noterliği Adres: Şifa Mahallesi, Tekel Sokak No:31 K:1 Orhanoğlu Plaza Battalgazi / Malatya.
NÖBETÇİ NOTER NEDİR?
Adalet Bakanlığı'nın 2019 yılında başlattığı nöbetçi noter uygulaması, hafta sonları da hizmet verilmesini sağlamak için önemli bir adım. Bu düzenleme, çeşitli evrak işlemlerinin hafta sonu da gerçekleştirilmesini sağlayarak vatandaşların mağduriyetini en aza indirmeyi amaçlıyor. Artık hafta içi dışında cumartesi günleri de belirli noterler nöbetçi olarak hizmet veriyor. Bu sayede acil evrak işlemleri gibi durumlarda vatandaşlar daha esnek bir şekilde noter hizmetlerinden yararlanıyor.
MALATYA'DA 18 MAYIS 2024 CUMARTESİ GÜNÜ NÖBETÇİ OLAN NOTERLİK
Malatya 2. Noterliği
Adres: Şifa Mahallesi, Tekel Sokak No:31 K:1 Orhanoğlu Plaza Battalgazi / Malatya
Nöbetçi noter uygulaması, Adalet Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlatılmıştır. Bu uygulama ile hafta sonları da belirli noterlerin nöbetçi olarak hizmet vermesi sağlanıyor. Bu düzenleme, vatandaşların hafta içi dışında, özellikle cumartesi günleri de noter hizmetlerinden faydalanabilmesini sağlayarak acil evrak işlemleri gibi durumlarda daha esnek bir çözüm sunuyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.