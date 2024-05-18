Malatyalı Uğur Gezer depremde kayıp oldu

Uğur Gezer'in kayboluşu, annesi Hava Özgür'ü derin bir acıyla yüz yüze bıraktı. Kendi çabalarıyla üç evladını tek başına büyüten Hava Özgür, şimdi bir çadırda kızıyla birlikte yaşıyor. Ancak, kaybolan oğlunun ardında bıraktığı boşluk, her gün kalplerini parçalayan bir gerçek haline geldi.

Hava Özgür, umutsuzluğa kapılmadan, oğlunun izini sürmek için çabalarını sürdürüyor. Anne Hava Özgür,

"En azından ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini versin. Bir mezarı olsun ne olur. Belki onunki bir nefesti verdi gitti ama ben her gün ölüyorum. Belki de deprem nedeniyle hafızasını yitirdi. Lütfen yardım edin"

diyerek yürekleri dağladı.

BİR ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASINI TALEP ETTİ

Seçilmiş Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay konuyla ilgili bir çağrı yaptı. Atalay Deprem Kayıpları için TBMM'de bir Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

Seçilmiş Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay,

“Uğur Gezer, 34 yaşında. 6 Şubat depremleri sırasında Malatya’da Halep Caddesi’ndeki evindeydi. Enkaz kaldırıldı ancak Uğur Gezer’den hiçbir iz bulunmadı. Uğur Gezer ve diğer üç evladını tek başına büyüten anne Hava Özgür, bir çadırda kızı ile birlikte yaşarken kayıp ilanları hazırladı. Oğlunun fotoğrafı ve irtibat numaraları bulunan kayıp ilanlarını kentin her yerine asarak oğlundan haber almak için mücadele eden Hava Özgür "En azından ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini versin. Bir mezarı olsun ne olur. Belki onunki bir nefesti verdi gitti ama ben her gün ölüyorum... Belki de deprem nedeniyle hafızasını yitirdi. Lütfen yardım edin.” Hava Özgür’ün sesini duyun. Deprem Kayıpları için TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulsun”

ifadelerine yer verdi.