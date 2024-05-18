Yetkililere çağrı Giderek dışarıya bağımlı oluyoruz

Kurban Bayramı öncesi yetkilileri uyararak dişi hayvanların kurban edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, bunun için önemli tedbirlerin alınmasının zorunluluğunu dile getirdi. Her damızlık dişi hayvan kesiminde biraz daha dışarıya bağımlı kalındığını kaydeden Taneli,

“ Türkiye'nin parası şu anda dışarıya gidiyor. Bu paraların burada kalması gerekiyor. Damızlık hayvan kesiminin önüne geçilmesi için kontrollerin ciddi anlamda emin ellerde olması gerekiyor”

dedi.

Taneli, özellikle emekli ve asgari ücretlilerin kurbanlık fiyatlarını yüksek bulduğuna dikkat çekti.

“KURBANLIK FİYATLARINDA EN ÜST SEVİYEYİ BELİRLEDİK”

“Emekliler 10 bin lira maaş alıyorlar” diyen Taneli,

“Hakikaten çok düşük bir maaş, şu anda 10 bin lira geçinmek çok zor. Emeklileri genç ve yaşlı emekliler olmak üzere 2’ye ayırmak lazım. Yaşlı, maaş dışında bir geliri olmayan emeklilerin işi çok zor. Ama kurban kesmek herkese farz değil. Gücü yetmeyen kesmeyebilir. İslam'ın şartlarından ama parası yoksa kurban kesmeyebilir. Bu yıl kurbanlık inek fiyatını biraz yüksek açıkladık çünkü çok kesiliyor. Her hayvan kurban olmaz. En az 2 yıl ahırda kalması lazım. Bir kusuru olmaması lazım. Birinci sınıf bir hayvan kurban ediliyor. İnsanlarımız bu fiyata fazla demesin. Ben çok yüksek olduğunu sanmıyorum. Fazla bir fiyat değil çünkü zaten 380 liraya kesiliyor. Bir de pazarlık usulü var. Pazarlıkla 10-20 bin lira aşağıya satılıyor. Biz en üst seviyeyi belirledik ama pazarlık payı da bıraktık. Bizim 250 lira dediğimiz hayvan 230 liraya satılıyor”

şeklinde konuştu.

“MUTLAKA DENETLENMESİ LAZIM”

Malatya’da yeterli sayıda kurbanlık bulunduğuna dikkat çeken Taneli,

“Malatya'da şu anda bizim ihtiyacımızdan fazla hayvan var. Hiç kimse bunu ne provoke etsin ne de ‘hayvan yok’ demesin. Çünkü işletmelerimiz şu anda çok şükür hayvanlarımız var. Herhangi bir sıkıntı yok. İl dışından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izin verdiği şekilde kurbanlık hayvan getirebiliyorlar. Ama il dışından Malatya'ya fazla kurbanlık hayvan gelmiyor. Çünkü buranın fazlası var, azı yok. Burada önemli olan damızlık hayvanların kesilmemesi. Ben burada Tarım ve Orman Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze ve belediyelerimize çok görev düştüğünü düşünüyor ve bununla ilgili sıkı kontrollerin yapılmasını istiyorum. Çünkü maalesef damızlık vasfını yitirmemiş hayvanlar bazen kesilebiliyor. Bunun mutlaka denetlenmesi lazım. Üreticilerimizin de bu günaha girmemesi lazım. Türkiye'nin parası şu anda dışarıya gidiyor. Bu paraların burada kalması gerekir. Üreticilerimizin güçlenmesi lazım. Damızlık hayvan kesiminin önüne geçilmesi için kontrollerin ciddi anlamda emin ellerde olması gerekiyor”

ifadelerine yer verdi.

“EN BÜYÜK HATA ÜRETİCİNİN KAZANMAMASI”

Et sektörünün çok fazla paranın döndüğü bir sektör olduğunu kaydeden Taneli,

“Ben 12 yıldır bu sektördeyim. Şu ana kadar bizde fiyatlar düştüğü zaman kasapta veya markette de fiyatların düştüğünü hiç görmedim. Bizim dikkat çekmemiz gereken yer burası. Üreticiler olarak hakikaten biz de bundan rahatsızız. Besici şu ana kadar hep zarar etti. Hükümet bir kilo etin kaç liraya mal olduğunu çok iyi biliyor. Bunun maliyeti belli. Hükümet bu maliyeti hesaplayacak ve diyecek ki bu insan kar ediyor. Bir insan kar etmese bu işi yapmaz. Aslında en büyük sıkıntımız bu. Şu anda yurt dışından, Güney Amerika’dan hayvan getiriliyorsa yaptığımız en büyük hata üreticinin kazanmaması. Eğer üretici kazanmış olsa tavuk kümesinde tosun besleriz”

diye konuştu.

“SEBEBİ BÜYÜK İŞLETMELERDİR”

Son olarak küçük aile işletmelerinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Taneli,

“Bu yıl Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği'nin ve Tarım Bakanlığımızın desteğiyle birlik üzerinden gelen hayvanlara ciddi anlamda destek var. Büyük besicilere yüzde 10, birliklere yüzde 20’lik bir kota verilmiş. Büyük besiciler istediği yerden hayvan getiriyorlar. Onların bir derdi yok. Şu anda yapılan uygulama çok güzel, bunun devamını diliyoruz. Küçük aile işletmelerine bu şekilde destek verilmesi lazım. Şu anda bir gün yükselen bir gün düşen et fiyatların sebebi büyük işletmelerdir. Bunların Türkiye'ye sahip olmasını engellemek için küçük aile işletmelerinin geliştirilmesi lazım. İthalin önüne geçmek için eğer ben bir buzağı yetiştiriyorsam hükümet bana destek vermeli. Hayvan başına 10 bin lira destek verilse ve yurt dışından da hayvan gelmezse 5 yıl içerisinde Türkiye kendine yeter hale gelecektir. Tek sıkıntı desteklenmenin az olması. Küçük aile işletmelerinin, büyük işletmelere ezdirilmemesi lazım. Büyük işletmeler bir düğmeye basıyor fiyatlar düşüyor bir düğmeye basıyorlar fiyatlar yükseliyor. Hayvanları istedikleri zaman dışarıya çıkartıyorlar. Eti ucuzlatıyorlar”

açıklamasında bulundu.