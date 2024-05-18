Kutlama mesajında 19 Mayıs’ın milli uyanışın en önemli sembolü olduğuna vurgu yapan Geçit, “ Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin temellerinin atıldığı 19 Mayıs 1919’un 105’inci yıl dönümü ile Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“CANLI TUTMAK BİZLERİN ÖNCELİKLİ VAZİFELERİNDENDİR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun’dan başlattığı bağımsızlık hareketinin milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayıldığı ve Milli Mücadele sonucunda zaferle son bulduğu önemli bir gündür. Türk Milletinin yeniden ayağa kalktığı ve yedi düvele karşı vermiş olduğu destansı kahramanlığın bir dönüm noktası olan 19 Mayıs’ı her daim akıllarımızda canlı tutmak, bizlerin öncelikli vazifelerindendir.

Bu bayramın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edildiği geleceğimiz ve umudumuz olan gençlerimizin; bağımsızlığımıza ve 19 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla sahip çıkacağına inancımız tamdır. Türkiye Cumhuriyetimizi omuzlarında yükseltecek olan gençlerimize her zaman güvendik ve güvenmeye de devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Kaynak: Bülten