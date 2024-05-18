Malatya çarşının Sivas Caddesi dolaylarına gelmesinden mutlu olduklarını kaydeden Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, çarşı ile birlikte birçok sıkıntının da beraberinde geleceğin ifade etti. Ortaç,

“Bir güvenlik zafiyeti oluşacak. Konteynerde çalışan esnafların denetlenmesi ve Malatyalı olmayan esnaflara konteyner verilmemesi gerekiyor. Bu şehrin çocukları mağdur olmasın”

dedi.

Kışla Caddesine yıkım kararı verilmesinin ardından çarşı ile birlikte Kışla Caddesi’ndeki esnafların Üçbağlar Mahallesi’ne taşınacağını ifade eden Ortaç,

“Çarşı bizim mahalleye doğru geldi. Eski stadın olduğu yerde Badıllı Cami'ye giden yolun üzerine konteynerler yerleştirildi. Zannedersem çarşının büyük bir kısmı ve Kışla Caddesi bu tarafa doğru gelecek. Esnaflarımız için iyi olur ancak kurumların çalışmasını anlayamadım. Esnaflar, Büyükşehrin yıkım kararının bir yıl uzattığını söylüyor. Daha önceden söz vermişler. Geçtiğimiz günlerde de dükkanların boşaltılması ve alanın yıkım şirkete teslim edilmesi gerektiğini söylediler. Biz hiçbir esnafın mağdur olmasını istemiyoruz ama bu şehri yöneten gerek kamu yöneticileri ve siyasetçilerin ağız birliği yapması gerekiyor. Biri gidip bayrama kadar kalın diyor öbürü 10 gün içinde boşaltın diyor. Vatandaş ikilimde kalıyor. Ayrıca buraya gelecek esnafların elektriği ve suyu yok. Yetkililerin bu konuda esnafımıza yardımcı olmaları gerekiyor. Her gün 3-5 esnaf geliyor muhtarım 15 bin lira su çekme parası, elektrik parası bize yardımcı olun diyorlar ama biz hangi birine yardımcı olacağız”

şeklinde konuştu.

“EN AZINDAN ESNAFIMIZ KAZANIR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ”

Çarşının Üçbağlar Mahallesi’ne gelmesinden mutlu olduklarını kaydeden Ortaç,

“Buradaki vatandaşlar çarşıya gidemiyorlardı ve mahalle sakinlerimiz üç harfli büyük marketlerden alışveriş yapmak durumunda kalıyorlardı. Çarşı buraya gelirse en azından esnafımız kazanır diye düşünüyoruz. Ama çarşının buraya taşınması ile birlikte birçok sıkıntıda beraberinde gelecek. Bölgede bir güvenlik zafiyeti oluşacak diye düşünüyorum. Çarşının buraya taşınması ile birlikte insanlar sosyal ihtiyaçlarını karşılarken, lavabo ihtiyaçları olacaktır. Ayrıca alanda ulaşım ile ilgili sıkıntılar var. Saray Mahallesi'nin hafriyatlarının taşındığı kamyonlar Sivas Caddesi'nden geçiyor. Trafik çok yoğun. Bunlar sıkıntı olacak”

ifadelerine yer verdi.

“HERKES AÇIKLAMA YAPMASIN”

Net bir açıklama ve söylem olmaması nedeni ile mağduriyet yaşadıklarını belirten Ortaç,

“Herkes bir şey söylüyor biz ortada kalıyoruz, dün söylediğimizi bugün inkâr ediyoruz. Kamuyu temsil edenlerin 3 düşünüp bir konuşması gerekir diye düşünüyorum. Herkes açıklama yapmasın. Yetkili olmayanlar, kulaktan duyduklarını söylemesinler. Bize sordukları zaman ‘Biz bilmiyoruz, herhangi bir resmi açıklama yok’ diyoruz ama bizim dışımızda herkes konuşuyor. Çevre, Şehircilik hakikaten çok güzel bilgiler veriyor. Yerinde, saatinde hakikaten uyan bilgileri veriyor. En doğru bilgiyi veriyor. Ama siyasiler vatandaşın ya gazını almak ya da gönlünü almak için başka şeyler söylüyorlar”

diye konuştu.

“BU ŞEHRİN ÇOCUKLARI MAĞDUR OLMASIN”

Konteynerde çalışan esnafların denetlenmesi ve Malatyalı olmayan esnaflara konteyner verilmemesi gerektiğini söyleyen Ortaç,

“Bu şehrin çocukları mağdur olmasın. Esnaflar buraya gelsinler eyvallah ama bunların çoğunun vergi levhası bile yok. Çoğu belki bu şehirde bile oturmuyor. Dışarıdan gelmiş. Yetkililer bir denetim yapsınlar. Bu insanlar ne zamandan beri bu şehirde? Kaç gündür bu işi yapıyorlar? Bunları denetlesinler, bu şehrin çocukları, Malatyalı esnaflarımız mağdur olmasın. Yer verirken de biraz daha hakkaniyetli davransınlar. İki tane direk çakıyor, etrafını çeviriyorlar Köfteci Yusuf diyorlar ne eti sattıkları belli değil. Denetimlerin sıklaştırılması gerekiyor”

açıklamasında bulundu.