Efsane oyun GTA 6’nın çıkış tarihi belirlendi

Dünya çapında merakla beklenen video oyunu GTA 6’nın çıkış tarihi belli oldu. Verilen bilgilere göre milyonlarca hayranı bulunan GTA 6 video oyunu 2025 yılının sonbaharında çıkacak. 8 Kasım 2023’te Rockstar’ın GTA 6’yı duyurmasının ardından 5 Aralık 2023’te fragmanı yayınlandı. Büyük hayran kitlesine sahip açık dünya rol yapma oyununun 2025’in sonbahar aylarında çıkış yapacağının açıklanması gündem oldu.

5 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan fragman ile GTA 6’nın ana hatları ilk kez tanıtıldı. Yayınlanan fragmanda açık dünya oyununun Vice City’de (Miami) geçeceği ve bir kadın bir erkek olmak üzere 2 karakterden oluşacağı görüldü. Merakla beklenen efsane oyun serisinin 6’ncı oyununun ise 2025 yılının son baharında çıkacağı belirtiliyor.

İLK OLARAK OYUN KONSOLUNDA OYNANABİLECEK

Verilen bilgilere göre 2025 yılının sonbaharında çıkış yapacak efsane oyunun sonbahar aylarında ekim ve kasım gibi ilk olarak Sony PlayStation ve Xbox platformlarında oynanabileceği, PC platformunda ise 1 yıl gecikmeli olarak oynanabileceği belirtildi. Merakla beklenen oyun çıkış yapmadan ilk ödülüne sahip oldu. GTA 6, PlayStation tarafından 2024 ve sonrası için "En Çok Beklenen Oyun” ödülünü aldı.

Kaynak: Haber Merkezi