Malatya bölge illeri arasında son sırada kaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2024 Nisan ayı dönemi İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı.

Erzurum, vergi tahsilatının tahakkuka oranı düzeyinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu Elazığ, Malatya ve Van illerini geride bıraktı. İl, tahakkuk eden vergi yüksekliği kaydında ikinci sırada yer alırken, vergi tahsilatında ise birinci sıradaki yerini korudu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan 2024 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum’da yüzde 67,07, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 65,4 Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 62,35, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 49,28 oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli’de yüzde 65,05, Kars’ta yüzde 63,51, Erzurum’da yüzde 67,07, Ardahan’da yüzde 44,76, Bingöl’de yüzde 52,92, Muş’ta yüzde 58,12, Erzincan’da yüzde 59,04, Bitlis’te yüzde 51,50, Iğdır’da yüzde 59,28, Ağrı’da yüzde 58,44, Elazığ’da yüzde 56,98, Malatya’da yüzde 27,80, Van’da yüzde 41,04, Hakkari’de yüzde 36,07 olarak açıklandı.

Merkezi yönetim bütçesi Ocak-Nisan dönemini kapsayan yılın ilk beş ayında 691 milyar 312 milyon TL açık verdi. Bütçe açığı Nisan ayında ise 177,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerini açıkladı. Buna göre, 2024 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 773,6 milyar TL, bütçe gelirleri 595,8 milyar TL ve bütçe açığı 177,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 659,6 milyar TL ve faiz dışı açık ise 63,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 2 trilyon 233 milyar 11 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 831 milyar 816 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 328 milyar 652 milyon TL oldu.

Kaynak: İHA