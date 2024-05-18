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Kayserililer bugün ve yarın bu saatlere dikkat

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayserililer bugün ve yarın bu saatlere dikkat mask
Kayserililer bugün ve yarın bu saatlere dikkat
Kayserililer bugün ve yarın bu saatlere dikkat
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KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

Kayserililer bugün ve yarın bu saatlere dikkat

Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Bugün 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan / Melikgazi ilçesine bağlı Salur, Karahöyük, Bağpınar, Gömeç mahallelerine,
Bugün 08.30 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Süksün Zafer, Süksün Cumhuriyet, Süksün Hürriyet mahallelerine,
Bugün 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,
Bugün 08.30 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Talatpaşa, Cırgalan mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi’ne,
Kayserililer bugün ve yarın bu saatlere dikkat
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Develi / Tomarza ilçesine bağlı Küçükkünye, Çadıryeri, Taşcı, Eşelik, Dereşimli, Yeşilyurt, Büyükkünye, Kılıçkaya, Hüseyinli, Yenice, Millidere, Saraycık, Sarıkaya, Yaylacık, Satı, Çataloluk, Köseler, Şahmelik, Çöten, Ayvazhacı, Yazıbaşı, Söğütlü, İmamkullu mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Havadan, Yenice, Gömedi, Kaleköy, Hoşça, Çukuryurt, Yazıbaşı, Gümüşören, Ayvazhacı, Yeniköy, Şıhlı, Epçe, Ayşepınar, Kozluca mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Yahyabey Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Günesen, Yeni, Kuşçu, Çatalpınar mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yazır, Akin mahallelerine,
Bugün 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli, Cumhuriyet mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Beğendik, Sakarçiftliği mahallelerine,
Yarın 12.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan / Melikgazi ilçesine bağlı Boğazköprü, Anbar, Molu mahallelerine,
Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Yukarı, Yediağaç mahallelerine”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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18 May 2024 - 10:23 Kayseri- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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