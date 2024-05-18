Kayserililer bugün ve yarın bu saatlere dikkat

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.
Bu açıklamaya göre Kayseri’de:
“Bugün 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan / Melikgazi ilçesine bağlı Salur, Karahöyük, Bağpınar, Gömeç mahallelerine,
Bugün 08.30 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Süksün Zafer, Süksün Cumhuriyet, Süksün Hürriyet mahallelerine,
Bugün 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,
Bugün 08.30 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Talatpaşa, Cırgalan mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Develi / Tomarza ilçesine bağlı Küçükkünye, Çadıryeri, Taşcı, Eşelik, Dereşimli, Yeşilyurt, Büyükkünye, Kılıçkaya, Hüseyinli, Yenice, Millidere, Saraycık, Sarıkaya, Yaylacık, Satı, Çataloluk, Köseler, Şahmelik, Çöten, Ayvazhacı, Yazıbaşı, Söğütlü, İmamkullu mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Havadan, Yenice, Gömedi, Kaleköy, Hoşça, Çukuryurt, Yazıbaşı, Gümüşören, Ayvazhacı, Yeniköy, Şıhlı, Epçe, Ayşepınar, Kozluca mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Yahyabey Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Günesen, Yeni, Kuşçu, Çatalpınar mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yazır, Akin mahallelerine,
Bugün 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli, Cumhuriyet mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Beğendik, Sakarçiftliği mahallelerine,
Yarın 12.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan / Melikgazi ilçesine bağlı Boğazköprü, Anbar, Molu mahallelerine,
Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Yukarı, Yediağaç mahallelerine”
elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.