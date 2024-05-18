18 May 2024 - 09:55 - Gündem

Resmî Gazete’ de bugün ne hangi kararlar alındı? 18 Mayıs 2024 Cumartesi Resmî Gazete kararları

18 Mayıs 2024 Cumartesi tarihli Resmî Gazete’ de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 18 Mayıs 2024 Cumartesi Tarihli Resmî Gazete kararları…